Calcio, pareggio tra Monza e Udinese in Serie A: a Colpani risponde Lucca

Monza e Udinese si dividono la posta in palio nella decima giornata della Serie A 2023. Al gol del vantaggio del solito Andrea Colpani (per lui quinto timbro nell’attuale campionato) al 27′, risponde Lorenzo Lucca al 67′. Finisce dunque 1-1 allo U-Power Stadium. Con questo pareggio la compagine di Raffaele Palladino raggiunge momentaneamente la Lazio (che giocherà domani contro la Fiorentina) in nona posizione con 13 punti, mentre l’Udinese del nuovo coach Gabriele Cioffi aggancia l’Empoli (impegnato domani contro l’Atalanta) in 17ma posizione a quota 7.

Dopo un inizio equilibrato, la prima vera occasione è della compagine friulana al 23′: Samardzic crossa in mezzo su calcio di punizione e Bijol di testa manda alto di pochissimo. Poco dopo è lo stesso Samardzic a rendersi pericoloso direttamente su punizione, poi al 27′ arriva il vantaggio del Monza: Kyriakopoulos mette in mezzo dopo un’ottima fuga sulla sinistra e Colpani segna con un bellissimo destro in controbalzo. Nei minuti finali del primo tempo non succede altro e si arriva dunque all’intervallo con la squadra di casa avanti per 1-0.

Dopo l’intervallo l’Udinese torna in campo con grande grinta e va subito vicino al pareggio con un tiro ravvicinato da Zemura, respinto magistralmente da un sempre attento Di Gregorio. Gli ospiti continuano poi ad attaccare e al 66′ trovano l’1-1: in una mischia in area di rigore, ad avere la meglio è Lucca, che con una mezza girata supera Di Gregorio. Dopo il gol del pareggio i ritmi si abbassano: entrambe le squadre non vogliono rischiare e si arriva così fino alla fine senza ulteriori grandi occasioni.

Foto: LaPresse