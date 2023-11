Quando si gioca Verona-Monza? Programma preciso Serie A, orario esatto, tv, streaming

Il programma dell’11ma giornata della Serie A 2023-2024 vedrà impegnate nel match dell’ora di pranzo di domenica il Verona di Marco Baroni e il Monza di Raffaele Palladino dalle ore 12.30. Le due squadre andranno alla caccia di punti preziosi per la classifica dopo i risultati deludenti conseguiti nell’ultimo turno di campionato.

Il Verona di Marco Baroni è dovuto scendere in campo per i sedicesimi di Coppa Italia nella serata di ieri contro il Bologna, match terminato sul 2-0 in favore degli avversari. Gli scaligeri, dopo un ottimo inizio di stagione, non sono più riusciti a vincere in campionato: sono otto le partite di fila in cui il Verona non riesce a prevalere, e di ciò ne ha risentito la classifica che ora vede i gialloblù al 16mo posto con un solo punto di vantaggio sull’Empoli terz’ultimo.

Diverso il discorso per il Monza di Palladino. Sebbene i risultati positivi siano arrivati in queste prime dieci partite stagionali, ai brianzoli manca un po’ di quel “killer instinct” per chiudere quelle sfide che sembravano in direzione dei biancorossi, come l’ultima con l’Udinese terminata sull’1-1. Al momento il Monza è 10mo, a quota 13 punti in classifica, ma per fare un ulteriore passo in avanti servirà ottenere qualche successo in più.

La sfida tra Verona e Monza, il cui via è programmato alle 12.30 di domenica allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming verrà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO VERONA-MONZA SERIE A 2023-2024

Domenica 5 novembre

Ore 12.30 Verona-Monza – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA VERONA-MONZA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv e Sky Go.

Foto: Lapresse