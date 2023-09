Pallanuoto, Champions League 2023-2024: la Pro Recco inizia la difesa del titolo in un torneo rinnovato

La difesa del titolo continentale inizierà domani per la Pro Recco: la squadra ligure, vincitrice delle ultime due edizioni della Champions League di pallanuoto maschile, si presenta al via del torneo 2023-2024 con l’ambizione di provare a calare il tris nella massima competizione europea.

In una stagione che si preannuncia foriera di un lungo stop per le Nazionali, tra Europei e Mondiali ad inizio 2024, ecco che la prima fase della Champions League 2023-2024 prevede 4 gironi da 4 squadre ciascuno, in cui le prime 2 classificate di ogni raggruppamento accedono alla seconda fase.

In questo modo si giocheranno solo 6 partite fino ad inizio dicembre, prima della lunga pausa che terminerà a marzo 2024, quando scatterà la seconda fase: la Pro Recco è stata inserita nel Girone B ed esordirà domani alle 19.00 contro la compagine meno attrezzata del raggruppamento, la Dinamo Tbilisi (Georgia).

Un’ora prima, alle ore 18.00 italiane, in Grecia, si affronteranno le altre due formazioni presenti nel medesimo girone dei campioni d’Italia e d’Europa: al Pireo si sfideranno i padroni di casa ellenici dell’Olympiacos ed i croati dello Jug Adriatic Dubrovnik, provenienti dal turno di qualificazione.

I liguri torneranno a giocare un match di Champions League a Lavagna dopo il vittorioso incontro disputato nella passata stagione contro l’Hannover: sarà importante iniziare col piede giusto in attesa delle sfide, sicuramente più probanti contro greci e croati, che proveranno a contendere alla Pro Recco il passaggio alla seconda fase.

Va ricordato, infine, che Pro Recco, Olympiacos Piraeus e WPC Dinamo Tbilisi erano ammesse di diritto alla fase a gironi, mentre lo Jug Adriatic Dubrovnik ha dovuto superare il turno di qualificazione, giocato in casa, dove ha battuto i francesi dell’EN Tourcoing, i magiari dell’OSC Budapest ed i romeni della CS Dinamo Bucharest.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Prima fase a gironi (26 settembre-6 dicembre) – (Le prime due di ogni girone passano alla seconda fase)

Gruppo A

VK Novi Beograd (SRB), Astralpool Sabadell (ESP), CSA Steaua Bucharest (ROU), AN Brescia (ITA).

Gruppo B

Pro Recco (ITA), Olympiacos Piraeus (GRE), WPC Dinamo Tbilisi (GEO), Jug Adriatic Dubrovnik (CRO).

Gruppo C

FTC-Telekom (HUN), VK Jadran Split (CRO), PVK Jadran Herceg Novi (MNE), BVK Crvena Zvezda (SRB).

Gruppo D

CAN Barceloneta (ESP), CN Marseille (FRA), Spandau 04 (GER), Vouliagmeni NC (GRE).

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo