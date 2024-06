Pallanuoto: domani la finale di Champions League. Pro Recco a caccia del poker contro il Ferencvaros

Si sapeva che la semifinale sarebbe stata durissima, lo dicevano i precedenti, lo diceva la qualità della rosa dell’Olympiacos. I campioni in carica però non hanno abdicato: i rigori hanno lanciato verso la finale la Pro Recco che domani si giocherà il titolo della Champions League nell’ultimo atto della Final Four di Malta contro il Ferencvaros.

Difficile dirlo, visto che si tratta di una finalissima, ma probabilmente lo scoglio più grande è stato superato ed era quello degli ellenici. Ora i recchelini guidati da Sandro Sukno viaggiano spediti verso il quarto titolo consecutivo, il tredicesimo in un albo d’oro da sogno.

Gli ultimi due precedenti, entrambi nelle fasi finali della coppa europea, parlano chiaro rispetto ai favori del pronostico: la Pro Recco è riuscita ad imporsi nel 2023 nei quarti di finale, nel 2022 in semifinale sui magiari, senza soffrire troppo.

C’è anche una fetta d’Italia da tenere d’occhio nella squadra ungherese: una delle stelle è infatti Edoardo Di Somma, tra i talenti più puri del Settebello, spazio anche al mancino Luca Damonte. Poi ovviamente c’è l’uomo più pericoloso, Dusan Mandic, ex Recco, ieri autore di cinque reti.