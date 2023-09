Pallanuoto, Champions League: Brescia vittorioso all’esordio, Ortigia battuta

Esordio con esito opposto per Brescia ed Ortigia nel turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i lombardi liquidano i tedeschi del Duisburg per 11-4, mentre i siciliani vengono sconfitti per 8-12 dagli ellenici del Vouliagmeni.

Soltanto la prima classificata di ciascuno dei 4 raggruppamenti del turno di qualificazione avrà accesso alla competizione principale: il Brescia, è inserito nel Gruppo B, in corso a Kragujevac, in Serbia, mentre l’Ortigia gioca nel Gruppo C, partito oggi ad Oradea, in Romania.

Da un lato la vittoria dei bresciani arriva secondo pronostico contro i teutonici, in un incontro buono per rompere il ghiaccio nel torneo, mentre dall’altro la sconfitta dell’Ortigia arriva contro la compagine greca, favorita per il passaggio del turno, e per gli aretusei si avvicina la retrocessione nel turno preliminare di Euro Cup.

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Turno di qualificazione – (La prima classificata passa alla fase a gironi)

Risultati

Girone B (Kragujevac)

1a Giornata (7 Settembre)

Duisburg-Noisy Le Sec 8-17

Radnicki-Primorac 17-16 dtr (12-12)

2a Giornata (8 Settembre)

Brescia-Duisburg 11-4 (3-0, 3-2, 2-1, 3-1)

Primorac-Noisy Le Sec 10-16 (4-4, 1-7, 2-3, 3-2)

3a Giornata (9 Settembre)

Duisburg-Radnicki (Ore 10)

Noisy Le Sec-Brescia (Ore 12)

4a Giornata (9 Settembre)

Brescia-Primorac (Ore 19)

Radnicki-Noisy Le Sec (Ore 21)

5a Giornata (10 Settembre)

Primorac-Duisburg (Ore 11)

Radnicki-Brescia (Ore 20)

Girone C (Oradea)

1a Giornata (8 Settembre)

Vouliagmeni-Ortigia 12-8 (2-2, 4-2, 2-1, 4-3)

Oradea-Primorje 7-10 (2-3, 1-3, 2-1, 2-3)

2a Giornata (9 Settembre)

Primorje-Vouliagmeni (Ore 16)

Oradea-Ortigia (Ore 17:45)

3a Giornata (10 Settembre)

Ortigia-Primorje (Ore 8:45)

Oradea-Vouliagmeni (Ore 10:45)

Classifiche

Gruppo A (Hannover)

BVK Crvena Zvezda (SRB) 6, Waspo 98 Hannover (GER) 3, CN Barcelona (ESP) 3, Endo Plus Service Honved (HUN)* 0, GS Apollon Smyrnis (GRE)* 0. * = una partita in meno

Gruppo B (Kragujevac)

CN Noisy Le Sec (FRA) 6, AN Brescia (ITA)* 3, SPD Radnicki Kragujevac (SRB)* 2, VPK Primorac Kotor (MNE) 1, ASD Duisburg (GER) 0. * = una partita in meno

Gruppo C (Oradea)

Primorje Erste Bank Rijeka (CRO) 3, Vouliagmeni NC (GRE) 3, CC Ortigia (ITA) 0, CSM Oradea (ROU) 0.

Gruppo D (Dubrovnik)

Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (CRO) 3, EN Tourcoing (FRA) 3, OSC Budapest (HUN) 0, CS Dinamo Bucharest (ROU) 0.

Fase a gironi – (Le prime due di ogni girone passano ai quarti di finale)

(26 settembre-6 dicembre)

Gruppo A

VK Novi Beograd (SRB), Astralpool Sabadell (ESP), CSA Steaua Bucharest (ROU), Vincitore B.

Gruppo B

Pro Recco (ITA), Olympiacos Piraeus (GRE), WPC Dinamo Tbilisi (GEO), Vincitore D.

Gruppo C

FTC-Telekom (HUN), VK Jadran Split (CRO), PVK Jadran Herceg Novi (MNE), Vincitore A.

Gruppo D

CAN Barceloneta (ESP), CN Marseille (FRA), Spandau 04 (GER), Vincitore C.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti