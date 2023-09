Pagelle di oggi Vuelta a España 2023: Oliveira eccezionale per Molano, beffa Groves. Dainese piazzato

PAGELLE DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Juan Sebastian Molano, voto 9: la squadra è stata perfetta e lo ha lanciato nel modo migliore con un Rui Oliveira eccezionale, ma davanti bisogna esserci e negli ultimi 200 metri bisogna sprintare per non farsi riprendere da un Groves rimontante. Il colombiano, nella stagione migliore della carriera, si scopre velocista e conquista la vittoria più importante centrando il colpaccio in un Grande Giro.

Rui Oliveira, voto 10: qualche volta il gregario prende un voto maggiore rispetto al capitano. Oggi sicuramente è il caso: e non parliamo della quarta posizione finale, ma del lavoro mostruoso che ha fatto il portoghese per lanciare Molano, praticamente apparecchiando la tavola per la vittoria. Un successo diviso a metà con il lusitano.

Kaden Groves, voto 6,5: l’Alpecin-Deceuninck fino agli ultimi 500 metri era stata perfetta, poi si è disunita e l’australiano non è riuscito a cavarsela da solo. Secondo posto che sa di beffa, visto che è nettamente il velocista più forte.

Boy van Poppel, voto 7: ottimo lavoro della Intermarché – Circus – Wanty per preparargli la volata. Il neerlandese non ha lo spunto veloce dei migliori, ma si posiziona bene e centra il podio.

Alberto Dainese, voto 6: manca la squadra, va detto, ma un corridore che ha dei picchi di velocità pazzeschi come ha dimostrato l’azzurro non può chiudere settimo in una volata così.

Primoz Roglic, voto 7: sfrutta al meglio la situazione. Il capitano sarà anche Kuss, ma in casa Jumbo-Visma lo sloveno si muove da leader, oggi va a fare la volata per il traguardo intermedio guadagnando 4” su tutti i rivali.

Foto: Lapresse