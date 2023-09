Ordine d’arrivo F1, GP Italia 2023: Verstappen dominatore a Monza, Sainz sul podio dopo un duello con Leclerc

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’Italia 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Monza. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su una delle piste più iconiche del panorama internazionale, con l’ambizione di conquistare la prestigiosa vittoria nella classica europea di inizio settembre, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Max Verstappen ha vinto il GP d’Italia. Il Campione del Mondo è scattato dalla seconda piazzola ed è rimasto in scia a Carlos Sainz per una quindicina di giri, poi ha approfittato di una leggera sbavatura dello spagnolo e ha operato il sorpasso risolutore, dominando il resto della gara. Tutto facile per il Campione del Mondo, che ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale e ha ormai messo l’ipoteca definitiva sul terzo titolo iridato consecutivo.

L’alfiere della Red Bull, che ha firmato la decima vittoria consecutiva in campionato, ha preceduto sul traguardo il proprio compagno di squadra Sergio Perez. Il messicano ha battagliato per qualche giro nel finale con Carlos Sainz e può è riuscito a sopravanzarlo, andato a conquistare un comunque positivo secondo posto. Doppietta dunque per la scuderia austriaca, che si sta confermando l’autentica dominatrice incontrastata di questa annata agonistica.

La Ferrari si è distinta di fronte al proprio pubblico, anche se la Scuderia di Maranello si è dovuta accontentare di terzo e quarto posto. Carlos Sainz, scattato dalla pole position, ha meritato l’ultimo gradino del podio dopo aver cercato di tenere testa ai due piloti Red Bull e dopo aver ingaggiato un acceso duello con Charles Leclerc. Lo spagnolo ha così agguantato il terzo posto, mentre il monegasco si è dovuto accontentare della quarta piazza

Alle spalle delle due Rosse si sono piazzate le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, poi a seguire la sorprendente Williams di Alexander Albon e la McLaren di Lando Norris. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Italia 2023, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1.

ORDINE D’ARRIVO GP ITALIA 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Alexander Albon (Williams)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11. Logan Sargeant (Williams)

12. Oscar Piastri (McLaren)

13. Liam Lawson (AlphaTauri)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Nico Hulkenberg (Haas)

18. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)

Rit. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

RISULTATI E CLASSIFICA GP ITALIA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+6.802 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+11.082 1

4 Charles LECLERC Ferrari+11.508 1

5 George RUSSELL Mercedes+18.294 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+38.903 1

7 Alexander ALBON Williams+45.080 1

8 Lando NORRIS McLaren+45.212 1

9 Fernando ALONSO Aston Martin+46.370 1

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+64.764 1

11 Logan SARGEANT Williams+70.573 2

12 Oscar PIASTRI McLaren+71.480 1

13 Liam LAWSON AlphaTauri+71.772 2

14 Lance STROLL Aston Martin+81.387 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+83.016 1

16 Pierre GASLY Alpine+83.017 2

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

19 Esteban OCON Alpine– 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri– – –

Foto: Lapresse