Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv, orario Supercoppa Italiana basket 2023: programma, canale, streaming

Inizia ufficialmente la stagione 2023-2024 della Serie A di basket! Oggi, sabato 23 Settembre, scatta a Brescia la Final Four della Supercoppa Italiana – primo trofeo della nuova annata – con la prima semifinale alle ore 18:00 tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Alle 20:45 toccherà invece a Brescia-Tortona, con la finale in programma domani domenica 24 Settembre alle ore 18:00.

I meneghini si presentano al match odierno con lo Scudetto cucito sul petto – il trentesimo della gloriosa società milanese – con la voglia di cancellare la sconfitta rimediata in semifinale lo scorso anno contro i bianconeri. L’Olimpia ha piazzato in estate due colpi ‘pesanti’ soprattutto in ottica Eurolega ovvero Nikola Mirotic – fuoriclasse arrivato dal Barcellona – e Maodo Lo fresco Campione del Mondo con la Germania. Mancherà anche uno dei protagonisti dell’annata trascorsa ovvero Gigi Datome, che dopo essere stato eletto MVP delle Finali ha appeso le scarpe al chiodo al termine della rassegna iridata con la Nazionale azzurra.

La Virtus Bologna cercherà invece di calare il tris in Supercoppa, battendo nuovamente gli acerrimi rivali lombardi e centrando così la finale contro la vincente del match tra Brescia e Tortona. Le V-nere hanno cambiato allenatore pochi giorni fa, con Sergio Scariolo esonerato e sostituito da un altro coach di esperienza come Luca Banchi (miglior allenatore al Mondiale asiatico grazie al quinto posto della sua Lettonia). Salutato Milos Teodosic, la dirigenza felsinea ha richiamato in Italia Achille Polonara e ha inserito nel roster anche due pedine del calibro di Bryan Dunston (dall’Efes Istanbul) ed Obric, vice-Campione del Mondo con la Serbia.

Palla a due che verrà alzata al PalaLeonessa di Brescia alle ore 18:00. La diretta TV sarà disponibile per gli abbonati su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery+, SkyGo, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale che vi terrà aggiornati su questa grande sfida di Supercoppa Italiana!

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2023 OGGI

Sabato 23 Settembre

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Eurosport 2 HD

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo