Italia-Germania oggi in tv, orario Preolimpico volley femminile: programma, tv, streaming, sestetti

Oggi sabato 23 settembre (ore 20.45) si gioca Italia-Germania, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) per fronteggiare l’insidiosa compagine tedesca nel sesto e penultimo incontro del round robin. Dopo aver vinto le prime quattro partite e perso ieri sera contro gli USA, le ragazze del CT Davide Mazzanti saranno impegnate in uno scontro cruciale che probabilmente risulterà definitivo per le sorti del raggruppamento.

Le prime due classificate del raggruppamento staccheranno il biglietto per i Giochi Olimpici, domani è in programma la grande chiusura contro la Polonia. Il CT Davide Mazzanti confermerà la formazione titolare vista negli ultimi giorni: in cabina di regia ci sarà Francesca Bosio con Ekaterina Antropova opposto, Myriam Sylla ed Elena Pietrini le schiacciatrici, Anna Danesi e Marina Lubian al centro, Eleonora Fersino il libero. Dall’altra parte della rete spiccano la schiacciatrice Lena Stigrot e la centrale Camilla Weitzel.

Di seguito il calendario completo,il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, incontro valido per il preolimpico di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA, PREOLIMPICO VOLLEY OGGI

Sabato 23 settembre

Ore 20.45 Italia vs Germania – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

POSSIBILI SESTETTI TITOLARI ITALIA-GERMANIA

ITALIA: Bosio-Antropova, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Fersino.

GERMANIA: Kaestner-Drewniok, Alsmeier-Stigrot/Emonts, Weitzel-Schoelzel, Pogany.

Foto: FIVB