Calendario Europei ciclismo 2023 oggi: orari sabato 23 settembre, programma, tv, streaming

Proseguiranno oggi a Drenthe, nei Paesi Bassi, i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada. Dopo le prime due prove in linea di ieri (quelle dedicate agli uomini e donne U23), nella giornata odierna, ovvero sabato 23 settembre, ci sarà spazio per altre due gare dello stesso tipo.

Il programma di oggi si aprirà alle ore 9:00 con la prova in linea maschile junior, gara in cui parteciperanno per l’Italia Andrea Bessega, Luca Giaimi, Andrea Montagner, Lorenzo Mottes, Mattia Negrente e Juan David Sierra.

Alle 13:45 inizierà invece la prova in linea femminile elite. Qui per il Bel Paese saranno al via Elisa Balsamo (seconda agli Europei dell’anno scorso in Germania), Sofia Bertizzoli, Elena Cecchini, Barbara Guarischi, Soraya Paladin, Silvia Persico, Ilaria Sanguinetti e Silvia Zanardi.

La prova in linea femminile elite si potrà vedere in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 HD e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Eurosport.it, Now TV e DAZN, mentre la prova in linea maschile junior non avrà purtroppo né copertura tv né copertura streaming. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della prova in linea femminile elite.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2023 OGGI

Sabato 23 settembe

9.00 – 11.45: Prova in linea Uomini Junior

13.45 – 17.00: Prova in linea Donne Elite – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 HD

EUROPEI CICLISMO 2023 OGGI: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, Eurosport 1 HD (solo la prova Elite)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Eurosport.it, Now TV e DAZN (solo la prova Elite)

Diretta LIVE testuale: OA Sport (solo la prova Elite)

Foto: LaPresse