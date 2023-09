Basket, Supercoppa Italiana 2023: Olimpia Milano-Virtus Bologna e Brescia-Tortona le semifinali che valgono la Finale di domenica per il primo trofeo stagionale

Poco meno di ventiquattrore e si alzerà il sipario sulla stagione 2023-2024 della Serie A di basket. Nell’imminente weekend, infatti, si assegna il primo trofeo ovvero la Supercoppa Italiana – per il secondo anno di fila con la formula della Final Four, con due semifinali in programma domani e la finale domenica 24 Settembre alle ore 18:00 nella splendida cornice del PalaLeonessa di Brescia.

La prima semifinale – alle ore 18:00 – mette di fronte le due corazzate del nostro Campionato ovvero l’Olimpia Milano Campione d’Italia in carica e la Virtus Bologna detentrice del trofeo. I meneghini cercheranno di vendicare la sconfitta in semifinale dello scorso anno, con Ettore Messina che avrà a disposizione un roster leggermente diverso rispetto a quello che nel 2022-2023 centrò lo Scudetto della terza stella, a cominciare dall’innesto di due autentici fuoriclasse come Nikola Mirotic (arrivato dal Barcellona) Maodo Lo fresco Campione del Mondo con la Germania. Billy Baron detterà ancora i ritmi in cabina di regia, mentre sotto il ferro le due torri Kyle Hines e Nicolò Melli controlleranno il pitturato facendo sentire il fisico. Ricoprirà un altro ruolo in società invece Gigi Datome – ritiratosi al termine del Mondiale in Asia con la Nazionale – mentre si è arricchito il ‘blocco’ italiano con gli innesti di Diego Flaccadori, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Dall’altra parte la Virtus Bologna cercherà di centrare la finale per vendicare la sconfitta in Finale Scudetto di pochi mesi fa, mettendosi in bacheca la terza Supercoppa Italiana consecutiva. Avvicendamento in panchina tra Sergio Scariolo – esonerato pochi giorni fa dalla dirigenza felsinea – e Luca Banchi, ex Olimpia Milano e Pesaro ed eletto miglior coach alla rassegna iridata grazie al quinto posto della sua Lettonia. Il coach toscano avrà a disposizione un roster pressoché simile a quello della scorsa stagione – nonostante le partenze di Milos Teodosic e di ‘Mam Jaiteh – a cui sono stati aggiunti pedine di valore come Achille Polonara, Bryan Dunston (dall’Efes Istanbul) e Jaleen Smith (dall’Alba Berlino).

L’altra semifinale – con inizio previsto alle 20:45 – contrappone i padroni di casa della Germani Brescia alla Bertram Tortona. La Leonessa si presenta alla Supercoppa Italiana dopo aver sorpreso tutti a febbraio conquistando la Coppa Italia – primo trofeo per la società lombarda – da autentica outsider, visto che si era qualificata con l’ottavo posto ed aveva battuto le due squadre più blasonate ovvero Olimpia Milano e Virtus Bologna. Confermata l’ossatura principale con Amedeo Della Valle e John Petrucelli a trascinare il gruppo, la Germani ha poi inserito nel roster giocatori di esperienza e con tanti punti nelle mani quali Semaj Criston (arrivato proprio da Tortona), Jason Burnell e Miro Bilan (entrambi ex Dinamo Sassari). I ragazzi di coach Magro si ritroveranno di fronte la Bertram che oramai non è più la neo-matricola sorprendente di qualche anno fa: la compagine piemontese è oramai una certezza del basket italiano, grazie anche ai risultati maturati nelle ultime stagioni (presenza fissa ai play-off e finalista in Coppa Italia) e all’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Marco Ramondino. Per confermarsi anche nella stagione al via – provando magari a scalare ancora qualche posizione – la dirigenza ha messo sotto contratto due americani esperti del nostro Campionato ovvero Chris Dowe (ex Sassari) e Kyle Weems (arrivato dalla Virtus Bologna), insieme alla scommessa dell’italo-americano Grant Basile. Chi vince tra Brescia e Tortona andrà così a scontrarsi contro la vincente del ‘Clasico’ tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, cercando di conquistare il primo trofeo della stagione 2023-2024.

Credit: Ciamillo