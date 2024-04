Sinner lascia solo 3 game a Sonego: avanza a Madrid in poco più di un’ora

La striscia di derby vinti continua per Jannik Sinner, che si qualifica agevolmente per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Tutto davvero molto facile per l’altoatesino contro Lorenzo Sonego, con quest’ultimo che riesce a conquistare appena tre game in una partita totalmente dominata dal numero due del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-0 6-3 dopo appena un’ora e dieci minuti di gioco.

Un ottimo esordio per Sinner, che non ha lasciato scampo all’amico e compagno di doppio. L’altoatesino ha ottenuto l’83% dei punti quando ha servito la prima, chiudendo con sedici vincenti e solo cinque errori non forzati contro i dodici di Sonego.

Il primo set è un monologo di Sinner. La partita comincia con dieci punti consecutivi per l’altoatesino, che strappa a zero il servizio a Sonego nel secondo game. Il numero due del mondo prosegue il suo dominio con il break nel quarto e poi nel sesto gioco, andando a chiudere sul 6-0 in appena 26 minuti di gioco.

Sonego riesce finalmente a fare un game in apertura di secondo set, ma dopo aver annullato comunque una palla break. Il piemontese, però, cede nuovamente la battuta nel quarto gioco, con Sinner che scappa poi sul 4-1. L’altoatesino non concede nulla e va a chiudere sul 6-3.

Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincente del match tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson, il cui match è stato interrotto proprio nelle primissime fasi dalla pioggia.