NASCAR, Talladega: una speranza per tutti verso il ‘Round of 8’

Appuntamento imperdibile questo fine settimana con la prova di Talladega della NASCAR Cup Series. Manca sempre meno per una delle sfide più intense del Playoffs per quanto riguarda la principale serie americana riservata alle stock car, una vera e propria chance per tutti al fine di accadere al ‘Round of 8’.

Dodici piloti sono ancora presenti nella contesa per il ‘Championship 4’ e l’obiettivo comune è quello di passare al più presto il turno al fine di evitare l’imprevedibile ‘Elimination Race’ che settimana prossima commenteremo nello Stato del North Carolina presso il Charlotte Roval.

‘Dega’ è l’ultima gara su Superspeedway del calendario, tipologia di catini in cui obiettivamente ogni protagonista all’interno dello schieramento ha la concreta chance di primeggiare. Attualmente solo William Byron ha un biglietto per la ‘semifinale’ dei Playoffs, una posizione di vantaggio che potrebbe essere eguagliata da un nuovo protagonista dopo questo week-end.

Il tracciato che sorge nello Stato dell’Alabama è semplicemente l’ovale più imponente del calendario. La metratura è di 2.66 miglia (4.281 km), le quattro pieghe più pendenti di Daytona. Il ‘World Center of Racing’ presenta delle paraboliche da 31 gradi, due in meno rispetto alla struttura di Lincoln. L’altra particolarità è data dalla posizione della linea del traguardo che si colloca in corrispondenza della fine della pit road con 1.250 piedi di differenza rispetto a Daytona. Le dinamiche di un’eventuale volata cambiano drasticamente visto che aumentano i metri che separano i piloti dall’uscita di curva 3-4 alla bandiera a scacchi.

Guardando la classifica, Kyle Busch, Ryan Blaney, Tyler Reddick e Bubba Wallace sono a rischio eliminazione con ancora due sfide da disputare in due location che hanno delle caratteristiche uniche nel proprio genere. Tra coloro presenti ancora nei Playoffs, invece, sono da menzionare is successi a Talladega in autunno da parte di Brad Keselowski (2014, 2017), Bubba Wallace (2021) e Denny Hamlin (2020).

Foto. LaPresse