NASCAR Cup Series, Larson conquista Darlington e passa al ‘Round of 12’

Kyle Larson conquista la prima prova dei Playoffs per quanto riguarda la NASCAR Cup Series a Darlington. Successo ed accesso diretto al ‘Round of 12’ per il portacolori di Hendrick Motorsports, #5 di Chevy che dopo svariati tentativi è riuscito ad imporsi nel leggendario catino che sorge nello Stato del South Carolina.

Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing #11 Toyota) ha controllato le prime due Stage della prova. Il nativo di Tampa è stato semplicemente il più competitivo in una fase d’evento che ha avuto anche una sospensione di sette minuti in seguito ad un problema all’illuminazione dell’impianto in curva 3-4,

Non sono stati molti i colpi di scena da segnalale a eccezione di qualche problema tecnico da parte di Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing #19 Toyota), campione della regular season e Michael McDowell (Front Row Motorsports #34 Ford), vincitore quest’anno in quel di Indianapolis.

Hamlin ha cercato di fare la differenza anche nella parte più importante della competizione, leader davanti a Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5 Chevy), Tyler Reddick (23XI Racing #45 Toyota) e William Byron (Hendrick Motorsports #24 Chevy). Leggermente più attardati gli altri contendenti per il titolo, determinati a recuperare posizioni nell’ultima cruciale parte della ‘Southern 500’.

Tutto cambierà in occasione della prima sosta in regime di green flag della Final Stage. Hamlin dovrà infatti rientrare ai box per ben due volte in seguito ad un problema, l’americano perderà un giro dopo una prima parte semplicemente perfetta. Giornata complicata da parte del Joe Gibbs Racing, in crisi in pit road. Reddick ha automaticamente ereditato il primato ed ha cercato di fare la differenza, leader davanti a Byron, Kevin Harvick (Mobil 1 Take 5 Ford #4) ed Erik Jones (Allegiant Chevrolet #43).

Due episodi hanno caratterizzato la parte conclusiva di una delle manifestazioni più storiche della stagione. Il primo è stato un crash che ha coinvolto sul rettilineo principale ben quattro contendenti per i Playoffs. Michael McDowell, Kyle Busch (RFK Racing #8 Chevy), Christopher Bell (Joe Gibbs Racing #20 Toyota) ed il già citato Hamlin.

Il secondo, invece, ha visto Kyle Larson difendere la prima posizione da ogni ipotetico assalto da parte di Reddick. Il californiano è stato perfetto a non concedere spazio all’avversario che dovrà accontentarsi della seconda posizione finale davanti a Chris Buescher (RFK Racing #17 Chevy), Byron, Ross Chastain (Trackhouse Racing #1 Chevy ), Brad Keselowski (RFK Racing #6 Ford) e Bubba Wallace (23XI Racing #23 Toyota).

Prossima prova in Kansas tra una settimana. Attualmente sono a rischio eliminazione Bubba Wallace (-1), Kevin Harvick (-2), Ricky Stenhouse Jr (-4) e Michael McDowell (-19), una graduatoria che può essere completamente ribaltata tra sette giorni.

CLASSIFICA FINALE DARLINGTON (Round of 16 – Playoffs)

1 5 RUN Kyle Larson (P) Chv 367 32.281 152.337 29.615 166.051 8

2 45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 367 0.447 0.447 32.255 152.46 29.241 168.175 9

3 17 RUN Chris Buescher (P) Frd 367 0.898 0.451 32.425 151.661 29.693 165.615 10

4 24 RUN William Byron (P) Chv 367 0.930 0.032 32.249 152.488 29.986 163.997 9

5 1 RUN Ross Chastain (P) Chv 367 3.160 2.230 31.971 153.814 30.179 162.948 10

6 6 RUN Brad Keselowski (P) Frd 367 6.517 3.357 31.949 153.92 29.787 165.092 10

7 23 RUN Bubba Wallace (P) Tyt 367 7.586 1.069 32.437 151.605 29.906 164.435 10

8 9 RUN Chase Elliott (P) Chv 367 7.977 0.391 32.489 151.362 30.036 163.724 11

9 12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 367 8.224 0.247 32.477 151.418 29.557 166.377 11

10 43 RUN Erik Jones Chv 367 8.533 0.309 32.284 152.323 29.866 164.655 10

11 8 RUN Kyle Busch (P) Chv 367 8.887 0.354 32.181 152.811 30.139 163.164 11

12 22 RUN Joey Logano (P) Frd 367 8.969 0.082 32.482 151.395 29.934 164.281 14

13 16 RUN AJ Allmendinger Chv 367 9.432 0.463 32.217 152.64 30.187 162.905 11

14 10 RUN Aric Almirola Frd 367 11.269 1.837 32.168 152.872 30.292 162.34 12

15 14 RUN Chase Briscoe Frd 367 12.093 0.824 32.547 151.092 30.238 162.63 10

16 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. (P) Chv 367 12.742 0.649 32.522 151.208 30.365 161.95 13

17 42 RUN Carson Hocevar Chv 367 12.991 0.249 32.248 152.493 30.190 162.888 11

18 19 RUN Martin Truex Jr. (P) Tyt 367 13.444 0.453 32.186 152.787 30.133 163.196 12

19 4 RUN Kevin Harvick (P) Frd 367 13.558 0.114 32.071 153.335 29.997 163.936 11

Foto. LaPresse