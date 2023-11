NASCAR Cup Series, Ryan Blaney abbatte la concorrenza a Phoenix e vince il titolo

Ryan Blaney è il nuovo campione della NASCAR Cup Series 2023! Primo acuto in carriera per il #12 di Penske, semplicemente superiore durante il ‘Championship 4’ di Phoenix. Niente da fare per William Byron e Kyle Larson, sconfitti dopo gli ultimi intensi quarta giri del campionato. Secondo posto finale per il 28enne americano, presente alle spalle di Ross Chastain.

Il trentaseiesimo evento dell’anno si è aperto con William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) davanti a tutti. L’autore della pole-position ha provato a fare selezione, l’americano si è trovato davanti a Kevin Harvick (Busch Light Harvick Ford #4), presente per l’ultima volta in carriera nello schieramento dopo 20 anni di onorata carriera. Il californiano si è trovato davanti a Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), secondo pretendente per il titolo nella finalissima di Phoenix Raceway.

Byron ha vinto la Stage 1 davanti ad Harvick, la coppia in questione ha tenuto testa al ritorno di Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1) e di Bubba Wallace (Columbia Sportswear Company Toyota #23). Piccola soddisfazione per l’ex campione della NASCAR Xfinity Series, un risultato in ogni caso ininfluente nell’economia della competizione. Nel ‘Championship 4’ non importano infatti i punti, l’unico target è quello di concludere davanti ai rivali per vincere il titolo.

La ripresa delle ostilità, dopo una sosta senza particolari sorprese, ha visto nuovamente in vetta le Chevy Camaro dell’Hendrick Motorsports. Byron ha ceduto il passo ad Harvick, mentre Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) e Ryan Blaney (Penske Ford #12) si sono lentamente riportati su Larson.

L’alfiere del ‘Capitano’ ha preso fatto la differenza sugli altri con qualche minuto d’anticipo sul primo vero colpo di scena della serata. Bell ha infatti perso ogni chance di vincere la NASCAR Cup Series 2023 in seguito ad un danno ai freni all’ingresso di curva 3-4, la Toyota Camry #20 è finita improvvisamente contro le barriere dopo neanche metà evento. Il 28enne nativo di Norman (Oklahoma) ha provato in ogni modo di evitare il muro, una missione impossibile visto il significativo problema al disco presente nella parte destra dell’auto.

Byron, Larson e Blaney hanno continuato a studiarsi alle spalle di Chastain ed Harvick, rispettivamente in prima ed in seconda piazza al ritorno della green flag. Il #1 ed il #4 della Cup Series, già out di Playoffs, hanno lottato per il primato, mentre le due Chevy di Hendrick e la Ford Mustang di Penske non prendevano rischi durante il duello per uno dei trofei più ambiti del motorsport americano e non solo.

I tre contendenti rimasti si sono studiati a vicenda, Chris Buescher (Fastenal Ford #17) ha ottenuto la Stage 2 dopo una bella lotta contro Chastain. Tutti sono tornati ai box per la terza sosta di giornata, Byron si è trovato secondo davanti a Martin Truex Jr (Bass Pro Shops Toyota #19) e Blaney.

Il duello per la leadership provvisoria nei Playoffs è diventato sempre più inteso, il Team Penske ha provato a fare la differenza con la Ford Mustang #12. Blaney (Menards/Dutch Boy Ford) ha scavalcato Byron (Axalta Chevrolet) e si è lanciato alla caccia di Chastain, nuovamente leader provvisorio dell’ultima competizione dell’anno. Leggermente più attardato Larson, apparentemente in difficoltà.

Tutto è rimasto intatto anche nei minuti seguenti, il 28enne nativo di Hartford Township (Trumbull County – Ohio) ha tenuto a bada il ritorno delle Camaro targate Hendrick Motorsports. Il #12 dello schieramento, ultimo pilota di una famiglia sempre legata al mondo del motorsport, ha ripreso Chastain, i due hanno iniziato a battagliare per il primato. Discutibile la strategia adottata dal volto del Team Penske, non obbligato a vincere per conquistare il titolo. I due si sono toccati in due occasioni distinte, il duello ha permesso a Truex di tornare prepotentemente nella sfida per la Top3.

Tutto è stato rimesso in discussione a 37 giri dalla fine con un testacoda da parte di Kyle Busch. Il #8 di RCR (3CHI Chevrolet) ha costretto tutti ad una nuova importantissima sosta, Larson ha beffato la concorrenza nella corsia dei box precedendo Blaney e Byron.

A 32 passaggi dalla conclusione, il Championship 4 è ripreso con Blaney e Larson in lotta diretta per il titolo ed il secondo posto nella singola manifestazione. Ford ha provvisoriamente avuto la meglio su Chevrolet, Penske ha tentato nuovamente di allungare con il proprio giovane alfiere che prima d’oggi non aveva mai avuto l’occasione di contendersi la NASCAR Cup Series.

Gli ultimi 19 passaggi sono stati una vera e propria ‘parata’ per Blaney che senza caution ha potuto controllare indiscusso la scena. All’ottava annata a tempo pieno nella principale serie americana riservata alle stock car il 29enne che ha vinto meritatamente i Playoffs dopo una una prova sontuosa, decisamente superiore alla concorrenza nonostante delle qualifiche difficili.

Chastain ha conquistato Phoenix, Penske si è confermato in NASCAR dopo il risultato ottenuto nel 2022 con Joey Logano. Il #12 sale sul tetto d’America respingendo la significativa concorrenza di Larson, Byron e Bell, tre giovani volti che oramai non sono più il futuro della serie.

Cala il sipario sulla NASCAR Cup Series 2023, l’appuntamento dopo trentasei lunghissimi week-end è per il prossimo febbraio quando da Daytona riprenderà una nuova stagione da non perdere.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES PHOENIX (Playoffs – Championship 4)

1 1 RUN Ross Chastain Chv 312 29.504 122.017 28.051 128.338 5

2 12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 312 1.230 1.230 29.358 122.624 28.426 126.645 5

3 5 RUN Kyle Larson (P) Chv 312 3.273 2.043 29.599 121.626 27.994 128.599 6

4 24 RUN William Byron (P) Chv 312 5.349 2.076 29.497 122.046 27.809 129.454 6

5 17 RUN Chris Buescher Frd 312 5.784 0.435 29.351 122.653 28.331 127.069 5

6 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 312 5.864 0.080 29.496 122.05 28.379 126.854 6

7 4 RUN Kevin Harvick Frd 312 6.336 0.472 29.410 122.407 27.910 128.986 5

8 11 RUN Denny Hamlin Tyt 312 8.928 2.592 29.489 122.079 28.227 127.537 5

9 34 RUN Michael McDowell Frd 312 10.238 1.310 29.796 120.822 28.595 125.896 5

10 23 RUN Bubba Wallace Tyt 312 12.237 1.999 29.683 121.282 28.166 127.814 5

11 99 RUN Daniel Suarez Chv 312 12.486 0.249 29.310 122.825 28.452 126.529 5

12 3 RUN Austin Dillon Chv 312 13.028 0.542 29.414 122.391 28.577 125.975 5

13 10 RUN Aric Almirola Frd 312 13.649 0.621 29.621 121.535 28.671 125.562 5

14 41 RUN Ryan Preece Frd 312 14.097 0.448 29.646 121.433 28.459 126.498 5

15 6 RUN Brad Keselowski Frd 312 15.443 1.346 30.098 119.609 28.675 125.545 5

16 9 RUN Chase Elliott Chv 312 15.687 0.244 29.840 120.643 28.620 125.786 5

17 48 RUN Alex Bowman Chv 312 16.544 0.857 29.875 120.502 28.725 125.326 5

18 22 RUN Joey Logano Frd 312 16.921 0.377 29.718 121.139 28.557 126.064 5

19 42 RUN Carson Hocevar Chv 312 18.293 1.372 29.715 121.151 28.754 125.2 5

20 43 RUN Erik Jones Chv 312 19.063 0.770 29.808 120.773 28.360 126.939 5

Foto. LaPresse