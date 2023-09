IndyCar, Portland: Alex Palou vince ed è campione per la seconda volta!

Alex Palou è il nuovo campione della NTT IndyCar Series. Secondo titolo in quattro anni per il 26enne spagnolo che si conferma con Chip Ganassi Racing al termine di una stagione incredibile con ben cinque affermazioni. Lo spagnolo è matematicamente padrone della serie con una gara d’anticipo dopo aver ottenuto la seconda affermazione in carriera quel di Portland. Ganassi trionfa ancora nella principale categoria americana riservata alle monoposto, l’iberico rimette tutti in riga dopo una gestione perfetta di un impegnativo 2023.

La partenza è stata relativamente tranquilla con Graham Rahal (Rahal #15) che ha tenuto la leadership nella prima chicane sul neozelandese Scott McLaughlin (Penske #12) e sullo spagnolo Alex Palou (Ganassi #10). Non ci sono stati colpi di scena importanti nelle prime battute ad eccezione di un testacoda da parte dell’australiano Will Power (Penske #12), situazione che ha costretto la direzione gara ad introdurre la prima Safety Car di giornata.

La musica è cambiata con il passare dei giri, Ganassi prenderà infatti in mano la competizione con Scott Dixon. Il neozelandese inizierà a registrare una serie di giri particolarmente interessanti, la vettura #9 proverà a controllare la scena e soprattutto a protrarre la bagarre per il titolo alla finalissima di Laguna Seca.

Tentativo difficile per il veterano dello schieramento, Alex Palou non ha infatti lasciato nulla al caso e per i primi 50 giri ha mantenuto le redini della graduatoria assoluta con l’obiettivo di chiudere i giochi con una prova d’anticipo.

La seconda sosta ai box permetterà a Palou di superare Dixon, il catalano si ritroverà davanti dopo aver anticipato la sosta. Il padrone della serie inizierà a gestire il proprio margine sul 43enne, mentre lo scandinavo Felix Rosenqvist (McLaren #6) si collocava terzo davanti al messicano Pato O’Ward (McLaren #5).

Una nuova sosta ai box non modificherà la classifica, ma tutto verrà rimesso in discussione nel corso dell’85mo passaggio in seguito ad un problema nell’ultimo settore da parte dell’argentino Agustin Canapino (Juncos Racing #78).

La ripartenza ha visto Palou davanti a tutti, Rosenqvist presente in seconda piazza davanti a Dixon ed a O’Ward. Il neozelandese ha provato a beffare il rivale di McLaren, secondo grazie ad una sosta effettuata poco prima dell’ingresso della seconda caution della giornata.

Il finale è stata una vera e propria passerella per la vettura #10 che torna sul tetto dell’IndyCar dopo il meraviglioso titolo del 2021. Il forte pilota nativo di Sant Antoni de Vilamajor ha potuto scatenare la festa dopo aver tagliato il traguardo su Rosenqvist, Dixon, O’Ward, l’americano Josef Newgarden (Penske #2), l’olandese Rinus VeeKay (Ed Carpenter #21) e Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing #8).

Tra una settimana l’ultima prova del 2023 presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca.

CLASSIFICA FINALE INDYCAR PORTLAND

1 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 110 P 23 22.209 21.104 16.058 1:00.628 116.619 59.530 118.77 3

2 6 RUN Felix Rosenqvist Arrow McLaren 110 O 20 5.435 5.435 22.316 21.120 16.191 1:00.699 116.482 59.944 117.95 3

3 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 110 P 3 8.067 2.632 22.278 21.153 16.136 59.978 117.882 59.737 118.36 3

4 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 110 P 22 19.057 10.990 22.452 21.008 16.149 1:00.760 116.366 1:00.094 117.656 3

5 2 RUN Josef Newgarden Team Penske 110 P 13 21.083 2.026 22.084 21.160 16.040 1:00.746 116.392 59.382 119.067 3

6 21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 110 P 7 21.880 0.797 22.299 21.199 16.251 1:00.750 116.385 59.763 118.308 3

7 8 RUN Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 110 P 0 30.582 8.702 22.279 20.849 16.239 1:01.113 115.694 1:00.020 117.801 3

8 18 RUN David Malukas Dale Coyne Racing 110 O 12 32.621 2.039 22.321 21.133 16.256 1:01.322 115.3 1:00.082 117.679 4

9 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 110 P 8 33.028 0.407 22.492 21.168 16.209 1:01.105 115.71 59.900 118.037 3

10 27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Autosport 110 P 10 33.784 0.755 22.498 21.026 16.357 1:00.940 116.023 1:00.519 116.83 3

Foto. LaPresse