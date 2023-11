NASCAR Cup Series, Larson per il secondo titolo. Bell, Blaney e Byron per entrare nella storia

Dopo trentacinque settimane d’azione tutto è pronto per il ‘Championship 4’, la finale della NASCAR Cup Series 2023. Come accade dal 2020 ad oggi sarà il catino di Phoenix ad eleggere il campione, una singola competizione in cui ognuno dei quattro contendenti per il titolo ha una concreta chance di imporsi sugli altri.

Una serata particolare attende i protagonisti, un evento unico nel proprio genere. Ricordiamo infatti che il campione è colui che arriva davanti ai tutti i diretti avversari, indistintamente dalla propria posizione d’arrivo. Il più competitivo in una singola prova vince quindi i Playoffs e di conseguenza il trofeo più ambito della NASCAR dopo un cammino infinito che dura dalla Daytona 500 dello scorso febbraio.

Andiamo nel dettaglio a scoprire chi sono i contendenti per la corona 2023, una bagarre che si preannuncia senza esclusione di colpi dopo un’avvincente ‘Round of 8’ che si è concluso settimana scorsa con l’interessantissima ‘Elimination Race’ di Martinsville.

Iniziamo da Kyle Larson, 31enne californiano che è stato il primo ad arrivare alla finale dopo aver vinto a Las Vegas la prima insidia del ‘Round of 8’. Il #5 di Hendrick Motorsports torna in finale dopo la clamorosa assenza del 2022, l’alfiere di Chevrolet fu tradito durante il ‘Round of 12’. Il campione 2021 è indubbiamente uno dei favoriti della vigilia, il nativo di Elk Grove vanta quest’anno quattro successi (Richmond/Martinsville/Darlington/Las Vegas), due ottenuti durante i NASCAR Playoffs.

Il secondo è Christopher Bell, mai vincitore della Cup Series che ha partecipato anche al ‘Championship 4’ del 2022. Il #20 del Joe Gibbs Racing Toyota arriva nell’epilogo della Cup Series con due affermazioni, l’ultima ottenuta meno di quindici giorni fa in quel di Homestead-Miami (la prima fu a Bristol Dirt nel giorno di Pasqua). Il 28enne nativo di Norman (Oklahoma) vanta in carriera il titolo 2017 nella NASCAR Truck Series, successivamente non è mai riuscito a primeggiare nella NASCAR Xfinity Series nonostante due apparizioni alla finale dei Playoffs. Quest’ultima si svolgeva però ad Homestead-Miami e non nel particolare short-track che sorge in Arizona.

Il terzo è Ryan Blaney, #12 del Team Penske che prima d’ora non ha mai gareggiato nella finalissima della NASCAR Cup Series. Il vincitore della tappa di Martinsville di settimana scorsa, una delle tre affermazioni complessive ottenute da Daytona ad oggi (le altre furono Charlotte Coca Cola 600/Talladega) vanta come miglior risultato in carriera un secondo posto al termine della stagione 2014 della NASCAR Truck Series. Il nativo dello Hartford Township (Trumbull County), località che sorge nello Stato dell’Ohio, proverà a confermare la formazione del ‘Capitano’ sul tetto della NASCAR dopo l’acuto del 2022 con Joey Logano. Il 26enne di Ford ha concluso il campionato 2019 e 2021 della Cup Series al 7mo posto, negli ultimi quattro anni per ben tre volte è stato escluso dai Playoffs durante il ‘Round of 8’.

Ultimo, ma assolutamente non meno importante, è William Byron, 25enne nativo di Charlotte in North Carolina. Il #24 di Chevrolet è colui che ha vinto di più tra coloro che partecipano alla finale di Phoenix, il portacolori di Hendrick Motorsports è un altro protagonista che non ha mai preso parte all’epilogo della serie per quanto riguarda la Cup Series. L’americano ha saputo imporsi nel 2023 in sei manifestazioni (Las Vegas/Phoenix/Darlington/Atlanta/Watkins Glen/Texas), il campione 2015 della K&N Pro Series East ha sfiorato per un soffio l’acuto nella graduatoria della regular season. L’ex trionfatore della NASCAR Xfinity Series 2017 vanta come miglior risultato in carriera nella NASCAR Cup Series un quinto posto ottenuto nel 2022, anno in cui fu eliminato al termine del ‘Round of 8’.

Domenica la gara che deciderà il numero uno della NASCAR Cup Series 2023, indetta a partire dalle 21.00 (orario italiano).

Foto. LaPresse