NASCAR Cup Series, Bristol: Hamlin torna a vincere, Joey Logano out dai Playoffs

Denny Hamlin vince a Bristol la prima ‘Elimination Race’ della NASCAR Cup Series. 51a affermazione in carriera per l’americano di Joe Gibbs Racing, la terza nel ‘Colosseo’ che sorge nello Stato del Tennessee. La notte d’azione toglie dai NASCAR Playoffs 2023 un assoluto protagonista come Joey Logano, il #22 di Penske lascia il gruppo in compagnia di Kevin Harvick, Michael McDowell e Ricky Stenhouse Jr.

Dopo un piccolo ritardo dovuto al maltempo, Christopher Bell (Reser’s Fine Foods Toyota #20) ha condotto il gruppo alla green flag ed ha tentato di gestire le operazioni davanti a Denny Hamlin (FedEx Freight Direct Toyota #11) ed a Michael McDowell ( Love’s/Delo Ford #34).

Bell riuscirà nell’intento di ottenere la Stage 1 dopo aver beffato Corey LaJoie (NEGU Chevrolet #7), una fase che precederà una nuova bandiera rossa per rain. La pioggia ha messo in ginocchio il ‘Bristol Motor Speedway’, il meteo non ha aiutato gli organizzatori che hanno deciso di anticipare di sessanta minuti al gara senza raggiungere l’esito sperato.

Dopo la seconda frazione, vinta nuovamente da Bell, nel ‘Colosseo ‘ della NASCAR è successo di tutto, una serie di episodi che ha cambiato volto alla classifica assoluta. Il colpo di scena più importante è arrivato in seguito ad un incidente del già citato Lajoie, una situazione improvvisa nel cuore del gruppo che ha coinvolto anche la Ford #22 di Joey Logano.

Il campione in carica ha danneggiato in modo significativo la propria auto, i Playoffs sono finiti definitivamente per l’americano. Successivamente, in compagnia di Kevin Harvick e Ricky Stenhouse, Jr. #4 di Haas ed il #17 del JTG Daugherty Racing, saranno costretti ad arrendersi dopo due prove negative, mentre nonostante la discreta performance ha dovuto salutare ogni chance di contendersi il titolo anche Michael McDowell, in crisi in Kansas ed in quel di Darlington.

La serata di Bristol, invece, verrà letteralmente controllata da Hamlin che con la propria Toyota Camry non avrà problemi a finire davanti a tutti. Il veterano del brand giapponese taglierà per primo il traguardo davanti a Kyle Larson (Valvoline/Hendrickcars.com Chevrolet #5), Bell, Chris Buescher ( BuildSubmarines.com Ford #17) e Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #54).

Tra una settimana il primo atto della seconda parte dei NASCAR Playoffs 2023 in Texas.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES BRISTOL (Round of 16 – Playoffs)

1 11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 500 16.358 117.3 15.228 126.005 5

2 5 RUN Kyle Larson (P) Chv 500 2.437 2.437 16.333 117.48 15.540 123.475 6

3 20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 500 5.098 2.661 16.313 117.624 15.246 125.856 4

4 17 RUN Chris Buescher (P) Frd 500 9.206 4.108 16.323 117.552 15.609 122.929 6

5 54 RUN Ty Gibbs Tyt 500 9.237 0.031 16.313 117.624 15.302 125.395 6

6 34 RUN Michael McDowell (P) Frd 500 10.196 0.959 16.434 116.758 15.305 125.371 6

7 9 RUN Chase Elliott (P) Chv 500 15.325 5.129 16.433 116.765 15.648 122.623 5

8 6 RUN Brad Keselowski (P) Frd 500 15.795 0.470 16.324 117.545 15.307 125.354 5

9 24 RUN William Byron (P) Chv 500 16.113 0.318 16.425 116.822 15.300 125.412 4

10 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. (P) Chv 500 16.128 0.015 16.351 117.351 15.577 123.182 5

11 42 RUN Carson Hocevar Chv 499 1 lap 16.296 117.747 15.597 123.024 5

12 41 RUN Ryan Preece Frd 499 1 lap 16.375 117.179 15.606 122.953 5

13 48 RUN Alex Bowman Chv 499 1 lap 16.476 116.46 15.431 124.347 6

14 23 RUN Bubba Wallace (P) Tyt 499 1 lap 16.494 116.333 15.369 124.849 4

15 45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 499 1 lap 16.392 117.057 15.419 124.444 5

16 38 RUN Todd Gilliland Frd 499 1 lap 16.251 118.073 15.748 121.844 5

17 3 RUN Austin Dillon Chv 499 1 lap 16.266 117.964 15.676 122.404 7

18 10 RUN Aric Almirola Frd 499 1 lap 16.543 115.989 15.638 122.701 6

19 19 RUN Martin Truex Jr. (P) Tyt 498 2 laps 1 lap 16.213 118.349 15.346 125.036 5

Foto. LaPresse