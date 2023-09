MotoGP su TV8 oggi, GP India 2023: orario in chiaro, programma gara

L’odierna giornata di domenica 24 settembre sarà a suo modo storica per il Motomondiale. Si disputerà, infatti, la prima edizione di sempre del Gran Premio d’India. Il Paese asiatico entra nella geografia iridata grazie al Buddh International Circuit, edificato alle porte di New Delhi e teatro di tre GP di Formula 1 fra il 2011 e il 2013.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI INDIA DI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00

Il tracciato è lungo 4.970 metri e rispetta i più ferrei paradigmi dei “Tilkodromo”, ovvero gli autodromi progettati dalla teutonica mente di Hermann Tilke. Tre rettilinei in sequenza vanno a comporre una prima parte velocissima, alla quale fa seguito un segmento pieno di curve ad ampio raggio. Complessivamente si contano 14 pieghe, di cui 9 verso destra.

Chi saranno i primi vincitori di sempre in India? Inoltre, come si adatterà questa pista alle moto? Non bisogna dimenticare come sia stata concepita per la Formula Uno e l’approdo della Superbike, pianificato per il 2013, sia sfumato proprio in extremis. Dopodiché, l’autodromo è rimasto pressoché inutilizzato. Cosa succederà oggi? Per scoprirlo basterà seguire l’evento in TV. Come?

GP INDIA 2023 MOTOGP IN TV

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta, le gare di New Delhi. Questo GP è infatti l’ultimo per il quale, nell’arco del 2023, sarà offerta copertura gratuita live.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio di India. La medesima programmazione sarà seguita anche dal canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento indiano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di India, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 12.00 MotoGP, GRAN PREMIO – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

Ore 07.40, MotoGP, Warm Up

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica gara MotoGP: 16.00, 20.00, 00.00.

Replica gara Moto2: prima replica nella notte tra domenica e lunedì.

Replica gara Moto3: 0.30

Le repliche di ogni classe proseguiranno a ripetizione da lunedì 25 settembre e nei giorni successivi.

Foto: Valerio Origo