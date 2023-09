MotoGP, scatta il weekend di Misano. Un acciaccato Bagnaia misura la sua condizione

Siamo ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, andremo a vivere una tre-giorni di estrema importanza per quanto riguarda l’intero campionato, con due gare che metteranno in palio punti davvero pesanti.

La tappa romagnola è sempre cerchiata con il pennarello rosso sul calendario. Non solo perchè si corre in una delle “culle” delle due ruote, quanto perchè siamo ai nastri di partenza della fase più calda della stagione. Dopo questo appuntamento, infatti, scatterà il tour-de-force extra-europeo con Gran Premio di India, Giappone, Indonesia, Australia, Thailandia, Malesia e Qatar uno dietro l’altro. Un filotto di gare davvero estenuante tra settembre, ottobre e novembre, prima del gran finale di Valencia.

Come arriviamo all’evento? Dopo la tremenda caduta al via del GP di Catalogna, Francesco Bagnaia si presenta acciaccato alla gara di casa e con la consapevolezza che le cose potessero andare molto peggio. Un vero e proprio miracolo che dovrà meritarsi con il mirino ben puntato verso il secondo titolo. Il portacolori del team Ducati Factory è saldamente al comando della generale con 260 punti e +50 su Jorge Martin che è salito a 201, mentre il padrone di casa Marco Bezzecchi è terzo a quota 189.

La situazione si fa davvero interessante. Se, infatti, “Pecco” sarà in grado di stingere i denti e vivere un fine settimana lineare, sarà nuovamente l’uomo da battere in pista. Dopotutto, 12 mesi fa, è stato proprio il campione del mondo a vincere, dopo una bellissima battaglia con Enea Bastianini che, come ben sappiamo, è uscito ko dall’incidente al via del Montmelò. Jorge Martin e Marco Bezzecchi vogliono provarci. Il momento è decisivo per provare a riaprire la corsa al titolo. Misano ci dirà moltissimo. Lo inizieremo a scoprire sin da oggi. La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 10.45 (45 minuti), mentre la seconda prenderà il via alle ore 15.00 (60 minuti).

Foto: Valerio Origo