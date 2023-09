MotoGP, Marco Bezzecchi: “Qui le Aprilia sono più forti e Bagnaia fa la differenza sulle altre Ducati”

Sabato abbastanza deludente al Montmelò per Marco Bezzecchi, che ha portato a casa un discreto ottavo posto nella gara sprint dopo aver chiuso decimo le qualifiche per il Gran Premio di Catalogna 2023, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Weekend difficile per il Bez, anche a causa di una Ducati sicuramente meno competitiva rispetto a tante altre piste del calendario.

“Oggi è stata una giornata iniziata non benissimo, ho avuto subito un problema alla moto, poi sono entrato con la seconda. Con quella sono scivolato perché la gomma si era raffreddata. In qualifica, non avendo girato bene prima, non me la sono sentita di provare una modifica. Non andavo forte“, ammette il romagnolo del Team Mooney VR46.

“Nella Sprint invece sono partito bene, andando come un matto nelle prime due-tre curve. Purtroppo mi manca un po’ di velocità e non riesco a far girar la moto nelle curve veloci. Per domani abbiamo qualcosa in mente. Per come si era messa la mattinata, qualcosa abbiamo migliorato e abbiamo avuto delle indicazioni per domani“, racconta Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport.

“Bagnaia sta facendo la differenza rispetto alle altre Ducati ufficiali e anche rispetto a noi. Venerdì ero soddisfatto del mio passo con la media, per questo sono abbastanza curioso di vedere in gara con la media. La moto girava meglio. Con la soft invece non gira, e perdo anche grip. Qui le Aprilia sono più forti, ma noi faremo il massimo con la nostra moto. Proveremo a portare a casa tutto quello che riusciamo“, conclude l’azzurro.

Credit: MotoGP.com Press