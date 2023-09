MotoGP, Marco Bezzecchi: “La mano Ã¨ dolorante, ma sto facendo fisioterapia per recuperare”

Marco Bezzecchi si appresta a vivere il GP di Misano con qualche acciacco dovuto alla caduta rimediata nella prima partenza del GP di Catalogna corso a Barcellona ed è ancora dolorante alla mano sinistra, ma vuole difendere il terzo posto in campionato.

All’ANSA il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha presentato con queste parole il GP di San Marino: “Misano è un weekend unico: impegnativo sì, ma speciale per chi, come me, è cresciuto a pochi chilometri dal circuito. Qui è correre a casa in tutti i sensi“.

L’azzurro è carico in vista della gara di casa: “Non vedo l’ora di scendere in pista, arriviamo da una domenica non facile: la mano è dolorante, ma stiamo facendo fisioterapia per recuperare in questi giorni che precedono la gara. Arriviamo a venerdì al massimo delle forze possibili e onoriamo il nostro pubblico lavorando per centrare un bel risultato“.

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci