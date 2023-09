MotoGP, doppia operazione per Enea Bastianini: salterà Misano ed i GP di India e Giappone

Enea Bastianini si è sottoposto nella giornata odierna ad un doppio intervento chirurgico dopo la rovinosa caduta patita ieri poco dopo il primo start del GP di Catalogna della MotoGP, che aveva poi impedito al centauro italiano di essere al via alla ripartenza dopo la bandiera rossa causata dall’incidente di Francesco Bagnaia.

La comunicazione arriva in tarda serata direttamente dall’account Twitter di Ducati Corse: “Enea Bastianini è stato sottoposto stasera ad un intervento chirurgico alla caviglia sinistra ed alla mano sinistra fratturate nell’incidente di ieri nel GP della Catalogna a Barcellona“.

Le operazioni sono perfettamente riuscite e Bastianini potrà ora iniziare la riabilitazione: “I due interventi, eseguiti dal Prof. Catani e dal Prof. Tarallo presso il Policlinico di Modena, si sono conclusi con successo, e presto Enea potrà iniziare il recupero post-operatorio“.

Il centauro italiano, a seguito di questi interventi chirurgici, sarà assente nei prossimi tre appuntamenti del calendario iridato: “Il pilota del Ducati Lenovo Team dovrà saltare il prossimo GP di casa a Misano ed i due appuntamenti in programma a fine mese in India e Giappone“.

🏥 @bestia23 underwent surgery on his left ankle and left hand fractured in yesterday's crash at the #CatalanGP. The 2 surgeries, performed by Prof Catani and Tarallo at the Policlinico of Modena, were concluded successfully, and Enea will soonbegin the post-surgery recovery […] pic.twitter.com/56yFNFoJXg

— Ducati Corse (@ducaticorse) September 4, 2023