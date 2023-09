MotoGP, Marc Marquez: “Giornata bella ma anche sfortunata. Ducati, Aprilia e KTM sono piÃ¹ veloci di noi”

Bilancio agrodolce per Marc Marquez al termine del venerdì di Motegi. Il fenomeno spagnolo della Honda può ritenersi abbastanza soddisfatto del potenziale espresso nelle prime due sessioni di prove cronometrate, ma un paio di circostanze sfavorevoli e di suoi errori hanno compromesso il suo risultato (14° nel secondo turno odierno), costringendolo ad affrontare domani il Q1 nelle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2023.

“È stata una bella giornata, ma è stata anche sfortunata. Altre volte sono riuscito a entrare in Q2 senza avere la velocità, mentre oggi avevo la velocità necessaria, ma ho fatto un errore. Con la prima gomma sono finito sul verde, ho perso qualche decimo e mi hanno anche cancellato il tempo“, racconta l’otto volte campione del mondo a fine giornata.

“Con la seconda invece ho dovuto rinunciare al giro per la bandiera gialla, dopodiché ho dovuto correre un rischio in più e sono caduto. Ora dobbiamo scoprire in Q1 se abbiamo il potenziale per passare in Q2. Sicuramente Ducati, KTM e Aprilia sono più veloci di noi“, aggiunge il fuoriclasse di Cervera proiettandosi già verso le qualifiche del sabato (fonte: SportMediaset).

Credit: LiveMedia/Valerio Origo