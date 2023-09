MotoGP, Jorge Martin: “Non un grande sabato, forse sono stato troppo conservativo con le gomme”

Non il sabato più brillante dell’anno per Jorge Martin. Il pilota nativo di Madrid, infatti, limita i danni e conclude al quinto posto la sua Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023.

Sul tracciato del Montmelò il portacolori del team Ducati Pramac ha vissuto una gara davvero anonima, procedendo praticamente sempre attorno al quinto posto, posizione che, effettivamente, lo ha visto tagliare il traguardo della pista catalana. Il successo è andato ad Aleix Espargarò davanti a Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, con Brad Binder quarto Jorge Martin davanti a Miguel Oliveira, Johann Zarco, Marco Bezzecchi e proprio Enea Bastianini, che ha tagliato il traguardo a 8 secondi dalla vetta.

Al termine della gara su distanza ridotta il portacolori del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ieri ero più in difficoltà e oggi sono andato un po’ meglio, ma nel complesso non abbiamo fatto un click particolare. Tutti hanno migliorato, noi siamo rimasti allo stesso livello. Abbiamo provato un po’ di cose e nella sessione di questa mattina mi sentivo bene, anche nel time attack sono andato forte. Peccato che nel giro buono delle qualifiche ho trovato Marc Marquez e non ho potuto fare meglio di quinto”.

Il pilota classe 1998 prosegue nella sua analisi: “Forse sono stato un po’ troppo conservativo oggi a livello di gomme. Tutto poi si è complicato quando ho quasi colpito Maverick Vinales in curva 1. In quel frangente ho perso tempo e posizioni e ho rovinato tutto. Dopo ho recuperato su chi mi precedeva, ma di sicuro è un errore che non dovrò commettere domani. La gara lunga mi dà maggiore fiducia”.

Foto: LiveMedia/Fabio Averna