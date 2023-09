MotoGP, Jorge Martin: “Il layout della pista mi piace. La vittoria di Misano Ã¨ stata importante”

Giornata di vigilia in vista delle prove libere riservata come di consueto alla conferenza stampa piloti per la MotoGP, in occasione del weekend che inaugura di fatto la lunga trasferta asiatica di fine stagione. Il Buddh International Circuit si appresta ad ospitare la prima edizione del Gran Premio d’India per il Motomondiale, in cui proseguirà la sfida per il titolo nella classe regina tra Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Martinator è reduce dalla doppietta di Misano (primo nella sprint ed in gara) e occupa la seconda posizione in campionato a -36 da Pecco e a +29 su Bez. In questo appuntamento, su una pista assolutamente inedita per la top class, lo spagnolo del Team Pramac proverà a confermarsi davanti a tutti per accorciare ulteriormente le distanze sul campione del mondo in carica quando mancano ancora 8 round al termine del Mondiale.

“Ho fatto diversi giri in pista con la bicicletta quando sono arrivato e devo dire che il layout è bello, mi piace. Sarà interessante e piacevole correre qui, è un po’ diverso rispetto alle altre piste quindi aspettiamo domani per avere un’idea più precisa. La vittoria di Misano è stata importante ed è stata la mia prima in Italia. Ero veramente felice. Lì poi è dove si allenano i piloti italiani, quindi essere stato così competitivo su quella pista è stato incredibilmente importante“, dichiara alla stampa il ducatista.

Sull’annuncio del passaggio di Franco Morbidelli in Pramac nel 2024: “Sarà interessante vedere cosa farà. È importante avere un pilota competitivo al tuo fianco. Questa stagione stiamo combattendo anche per il campionato team e costruttori, in quanto la nostra squadra è molto forte. Franco è forte e sono sicuro che sarà competitivo dall’inizio“.

Sulle prospettive e ambizioni in vista del weekend indiano: “Cercherò di essere competitivo e di capire com’è la pista. Ho fatto molte prove al simulatore, proprio per capire come affrontare al meglio le curve. Non so cosa aspettarmi. Cercherò semplicemente di essere competitivo e di vincere“.

Credit: LiveMedia/Valerio Origo