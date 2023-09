MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il circuito mi piace ed Ã¨ divertente. A livello fisico non sono ancora al 100%”

Francesco Bagnaia è carico e determinato in vista del via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di India, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul Buddh International Circuit andrà in scena la “prima assoluta” per questa corsa, che si annuncia su un tracciato variegato con diversi punti molto veloci e torrido per quel che riguarda le temperature.

Il leader della classifica general sbarca in India con 283 punti contro i 247 di Jorge Martin ed i 219 di Marco Bezzecchi e la consapevolezza che lo sforzo clamoroso messo in scena a Misano (con due terzi posti tra Sprint Race e gara domenicale) potrebbe aver fatto la differenza in chiave titolo, con un margine ancora di 36 lunghezze dopo il bruttissimo incidente al via del Gran Premio di Catalogna.

Nella conferenza stampa odierna, che ha sancito il via ufficiale del weekend indiano, il portacolori del team Ducati Factory ha iniziato da un punto ben preciso, ovvero dalla pista: “In primo luogo non ho avuto problemi ad arrivare qui, a differenza di altri. Con il visto è andato tutto ok per fortuna. La pista? Ieri ho fatto due giri a piedi per conoscerla un po’ e devo dire che il lay-out sembra davvero interessante. Diciamo che è diversa dalle altre che affrontiamo di solito e penso che potrà essere divertente. Ovviamente domani con le prime due sessioni di prove libere sarà fondamentale conoscerla nel migliore dei modi”.

Il campione del mondo è passato poi a raccontare le sue condizioni fisiche dopo lo sforzo di Misano: “Il lunedì dopo la gara è stata una giornata difficile: ero veramente stanco. Ad ogni modo abbiamo lavorato molto per arrivare qui al 100%. Ovviamente non sono ancora a quel livello perchè mi occorre ancora un po’ di tempo ma sono pronto per la gara e nel complesso dire che sono messo meglio rispetto alla gara romagnola”.

Foto: LaPresse