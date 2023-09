MotoGP, Francesco Bagnaia: “Devo ritrovare il giusto feeling in frenata. I punti persi? Non sento pressione”

Francesco Bagnaia è apparso concentrato e deciso nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana dell’attesissimo Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Motegi si scriverà una pagina importante della stagione, con il campione del mondo in carica che dovrà rintuzzare gli attacchi degli scatenati Jorge Martin e Marco Bezzecchi di questo periodo.

La caduta del portacolori del team Ducati Factory di domenica in India, infatti, ha ulteriormente accorciato la classifica, con “Pecco” che ora mantiene appena 13 punti di margine sullo spagnolo del team Ducati Pramac, mentre il romagnolo del team Ducati Mooney VR46 si è rimesso in corsa portandosi a -44 lunghezze.

Il pilota torinese ha iniziato il suo racconto, ovviamente, dai problemi emersi nelle ultime uscite: “Credo che la strada che abbiamo intrapreso sia quella giusta. Abbiamo parlato nelle ultime ore con il team e abbiamo convenuto che dobbiamo ritrovare il giusto feeling in frenata. Io sono convinto fermamente che ce la faremo. Cos’ho perso in quel frangente? Freno allo stesso modo di sempre, ma non fermo la moto, quindi è tutto piuttosto difficile. Non è una cosa che mi capitava in precedenza. Quando sono caduto in India mi sono riallineato all’anteriore ma sono finito comunque al tappeto. Ci stiamo lavorando e sono certo che già dalla FP1 saremo a posto. Ho analizzato ogni staccata delle ultime 3 gare per capire il problema. L’unica cosa che abbiamo notato è che al posteriore la gomma derapasse maggiormente. Abbiamo lavorato su questo aspetto e pensiamo di averlo risolto”.

Da +66 punti di vantaggio su Jorge Martin ora il margine si è ridotto a +13. Cosa cambia nella mente di “Pecco”? La sua risposta è lucida: “Onestamente negli ultimi tre weekend di gara ho avuto anche un pizzico di sfortuna, iniziando dalla caduta di Barcellona. Poi, com’è ben noto, a Misano non ero al meglio dal punto di vista fisico e ho perso altri punti, mentre in India è stato uno dei weekend più complicati in assoluto. Domenica, però, ero competitivo, ero davanti a Jorge e stavo guadagnando di nuovo punti. Poi è arrivata la caduta. Ho perso parte del vantaggio, ma nelle difficoltà abbiamo sempre dato il meglio. Un anno fa rincorrevo Quartararo, ora sono io la preda. Mancano ancora 14 gare complessive e non sento di avere pressione addosso. Se tutto è a posto posso lottare per vittoria o podio ed è fondamentale. Non ripenso a quanto accaduto. So cos’è successo ma sono anche consapevole che siamo forti”.

Foto: LaPresse