MotoGp e Superbike: l’Ungheria potrebbe tornare in calendario fra il 2024 e il 2025

Ungheria terra di motomondiale. Lo scenario magiaro potrebbe, a partire dalla prossima stagione, tornare al centro delle gare riservate alle due ruote.

A renderlo noto sono state, la Dorna e Hungarian Mobility Development Agency (HUMDA), con una notizia pubblicata sul sito ufficiale della MotoGp.

In corso ci sono accordi e contrattazioni che potrebbero portare il Balaton Park a far parte del calendario 2024 della Superbike e a porsi come “circuito riserva” nell’agenda 2024 del Motomondiale per poi, nel 2025, inserire l’Hungaroring nel calendario della MotoGp stessa.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi in merito alla vicenda, mentre il Mondiale 2023 di Superbike e di MotoGp vanno avanti. Per la Superbike all’orizzonte c’è il weekend spagnolo ad Aragon, mentre per la MotoGp il fine settimana da tenere d’occhio è quello del 24 settembre, con il Gp d’India.

Foto: Valerio Origo