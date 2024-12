MotoGP, Marc Marquez: “Il Mondiale 2025? Non solo io e Bagnaia, occhio a Martin e Acosta”

Il Mondiale 2025 di MotoGp non è ancora lontanamente iniziato, eppure le schermaglie in vista del titolo iridato piloti dell’anno prossimo sono già in atto. Tutti “contro” Marc Marquez, l’otto volte campione del mondo che sarà in sella alla Ducati ufficiale, in un box da dividere idealmente con Francesco “Pecco Bagnaia”.

Lo spagnolo, nelle parole riportate da Motorsport.com, non si è tirato indietro nell’affrontare i media che l’hanno incalzato dicendo: “Dicono che con la Ducati ufficiale spazzerò via il campionato: siamo in MotoGP, il miglior campionato, dove ci sono i migliori piloti. Il mio compagno di squadra quest’anno ha vinto 11 gare, davvero tante. Si tende a guardare al fatto che ho vinto molto, ma nello sport si vive nel presente. Ogni anno poi emergono dei giovani”.

Poi ha aggiunto: “Non sarà solo un campionato tra me e Pecco, non c’è solo la Ducati, ma bisogna vedere l’evoluzione delle altre marche: c’è anche Jorge Martin con l’Aprilia, che ha vinto delle gare, e anche Pedro Acosta con la KTM. Cercheremo di dare il 100%, ma sono consapevole che sarà molto difficile e che tutto deve essere perfetto per vincere un Campionato del Mondo”.

Sull’approdo in Ducati ufficiale, dove troverà un primo pilota con già dei titoli iridati vinti: “È una situazione che non ho mai vissuto prima, arrivare in un box dove c’è uno status, e Pecco è quello che comanda. È lui che ha vinto due titoli e deve essere lui a dare il tono all’inizio della stagione e del precampionato. Lavoreremo per avvicinarci a lui, ma è lui il riferimento. Ora sento che è il momento di mantenere un profilo basso. Cercheremo di lavorare per lottare per il titolo. Ma cerco sempre di essere realista. Bisogna capire la filosofia del team ufficiale Ducati, e arrivare in un box di un pilota che sta vincendo molto. E se possiamo rubargli il titolo, lo ruberemo”.

Infine, Marquez ha concluso dicendo: “La mia sfida è quella di avere un pre-campionato completo, nel quale possa prepararmi bene fisicamente, e logicamente vorrei lottare per il titolo. Per questo sono con la moto migliore e con la squadra migliore. Ho tutti gli strumenti per lottare per il Campionato del Mondo, ora sarà nelle mie mani”.