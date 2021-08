F1, George Russell prova la Mercedes con le gomme del 2022

Questi giorni saranno davvero da ricordare per George Russell. Il pilota della Williams è riuscito ad ottenere i primi punti della sua carriera con la scuderia britannica in un pazzo GP di Ungheria vinto da Esteban Ocon. Ancora incerto il suo risultato, se ottavo o nono posto, visto che la classifica è ancora sub-iudice a causa della discussa squalifica di Sebastian Vettel. Ma Russell, in lacrime a fine gara per il risultato ottenuto, ha altro per cui gioire.

Il pilota britannico è stato chiamato dalla Mercedes, sua ‘casa madre’ per poter testare domani una mule car con le gomme Pirelli da 18 pollici, che entreranno in vigore dalla prossima stagione: la differenza è nei cerchi, cinque pollici di diametro in più rispetto ai quelli utilizzati fino a quest’anno. Il test verrà eseguito ancora all’Hungaroring, con la presenza anche di Ferrari e McLaren.

Non è la prima volta che George Russell si siede sulla stella a tre punte: proprio in Ungheria il britannico fece la sua prima prova su una Mercedes W08 nel 2017, mentre due anni eseguì i test in Bahrain e ad Abu Dhabi, senza dimenticare il GP di Sakhir dove il talentuoso pilota sfiorò la vittoria con la scuderia di Brackley, poi sfumata per un erroraccio al cambio gomme ed una foratura.

Una nuova pagina per uno dei dilemmi del mercato piloti in vista della prossima stagione. Da mesi si discute del dualismo tra Russell e Valtteri Bottas per affiancare Lewis Hamilton nel 2022, con l’inglese classe 1998 favorito per il ruolo. La Mercedes aveva detto che avrebbe sciolto le riserve durante l’estate, ma non è arrivata nessuna comunicazione in tal senso. Almeno fino ad oggi: questa convocazione per le prove delle gomme del prossimo anno può essere un’indicazione importante.

