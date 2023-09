MotoGP, duello all’arma bianca tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi nel GP d’India? Bagnaia punta a difendersi

Archiviato il complesso sabato odierno, la MotoGP si appresta a vivere il piatto forte del weekend di New Delhi, ovverosia il Gran Premio d’India vero e proprio. Ammesso e non concesso che la giornata sia lineare, ma questo dipende dalle bizze del meteo del subcontinente indiano, è evidente come i favori del pronostico debbano essere concessi a Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Lo spagnolo ha vinto la Sprint sul velluto. Viceversa, il romagnolo ha visto la propria mini-gara rovinata dal contatto con Luca Marini alla partenza. Il romagnolo si è prodigato in una poderosa rimonta, valsagli la quinta posizione finale, mettendo in mostra un passo da primo della classe. Senza l’incidente, lui e il madrileno avrebbero fatto fuoco e fiamme.

Dunque riflettori puntati sul miglior Martin di sempre, essendo in sequenza aperta di tre affermazioni consecutive fra Sprint e GP autentici, e su un Bezzecchi avido di concretizzare l’altissimo potenziale di cui è dotato sul Buddh International Circuit. Quasi tutti gli altri sono almeno un passo indietro rispetto ai due di cui sopra. Il “quasi” è rappresentato da Francesco Bagnaia, solo mezzo passo alle spalle dei compagni di marca.

Pecco non è al medesimo livello di Martinator e di Bez, ma continua a macinare punti. Il suo vantaggio sull’iberico si è ridotto a 33 lunghezze (erano 62 al termine del GP d’Austria), ma l’incidente del Montmelò ha recitato un ruolo preponderante in questa erosione del margine. Al riguardo, è evidente come domenica Bezzecchi potrebbe anche diventare un alleato del piemontese. Vincendo, toglierebbe punti a un Martin solido come non mai.

Infine, un altro tema d’interesse può essere rappresentato dalla competitività di Marc Marquez e della Honda in un Gran Premio intero. Ieri, il trentenne di Cervera si è fregiato della medaglia di bronzo nella prova dimezzata, come era avvenuto solamente a Portimao sei mesi fa. È invece passato quasi un anno dall’ultimo podio autentico (Phillip Island, ottobre 2022). Tornare nella top-three non sarà facile, ci sono almeno tre rivali più accreditati (i soliti noti). Cionondimeno, se qualcuno dovesse essere vittima di inconvenienti, MM93 promette di essere in agguato. Come accaduto oggi.

Foto: La Presse