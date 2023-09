MotoGP, cosa Ã¨ successo tra Bezzecchi e Marini: incidente in partenza tra compagni di squadra del Team VR46

Cocente delusione per il Team Mooney VR46 dopo la Sprint del Gran Premio d’India 2023, valido come tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo un venerdì esaltante ed una qualifica estremamente positiva, con Marco Bezzecchi in pole position e Luca Marini 4°, il castello di carte è crollato improvvisamente nella partenza della gara breve al Buddh International Circuit di Nuova Delhi.

I due compagni di squadra si sono infatti toccati alla staccata di curva 1 in seguito ad un grave errore di valutazione del fratello di Valentino Rossi, che ha di fatto centrato la Ducati GP22 di Bez cadendo poi malamente a terra e ritirandosi (non prenderà parte al GP di domani per una frattura alla clavicola). Fortunatamente il pole-man è rimasto in sella, pur dovendo ripartire dal fondo dello schieramento dopo essersi quasi fermato prima della ghiaia all’esterno della prima curva.

A quel punto Bezzecchi ha messo in scena un vero e proprio show, dimostrando un passo strepitoso ed effettuando una furiosa rimonta a suon di sorpassi nell’arco degli 11 giri della Sprint Race indiana. Con una manovra dopo l’altra, il ducatista romagnolo ha dapprima fatto breccia in zona punti (top9) per poi agguantare addirittura il quinto posto superando la Yamaha di Fabio Quartararo all’ultima tornata.

In realtà il pilota italiano ha praticamente raggiunto il gruppetto in lotta per il podio, tagliando il traguardo a pochi decimi dal quarto posto della KTM di Brad Binder e a meno di 1″ dalla terza piazza occupata a sorpresa dalla Honda di Marc Marquez. Una prestazione impressionante testimoniata dalla progressione dei tempi, che ha visto diminuire da 7″8 a 3″2 il gap di Bezzecchi dal vincitore Martin negli ultimi otto giri della corsa.

Credit: MotoGP.com Press