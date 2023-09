MotoGP, Aleix Espargarò: “Una grande vittoria per me e il team che porta due moto sul podio”

Aleix Espargarò vince in casa, nel vero senso della parola. Il pilota nato e cresciuto ad una manciata di chilometri dal tracciato del Montmelò, ha trionfato nella Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sulla pista di casa il portacolori del team Aprilia sapeva di avere una grande chance e l’ha saputa sfruttare nel migliore dei modi.

Dopo una partenza accorta, ha superato prima Jorge Martin, quindi il compagno Maverick Vinales, andando subito alla caccia di Francesco Bagnaia che cercava la fuga. Il catalano ha ripreso il campione del mondo, l’ha attaccato in curva 1 a metà gara e, da quel momento in avanti, ha costruito un gap di 2 secondi che ha difeso fino alla bandiera a scacchi.

Al termine della gara del sabato, il pilota nativo di Granollers ha raccontato la sua felicità nel corso delle interviste di rito. “Davvero una bellissima giornata. Voglio dedicare questo successo al nostro presidente Colannino che è scomparso di recente. Sono sicuro che sarebbe stato davvero orgoglioso di noi per un doppio podio di questo spessore”.

Il portacolori del team Aprilia prosegue nel suo racconto: “Sono davvero contento, ho centrato in un colpo solo il mio primo podio in una Sprint Race ed è addirittura una vittoria. Sono veramente carico e ora non vedo l’ora di fare il massimo anche nella gara lunga di domani”.

Foto: LiveMedia/Fabio Averna