MotoGP, Aleix Espargaró e le Aprilia volano nella FP1 a Barcellona. 5° Bagnaia e Bezzecchi arretrato

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Catalogna, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona, i centauri hanno lavorato per trovare la quadra dell’assetto su una pista di non semplice interpretazione, avendo un po’ tutte le caratteristiche possibili: grandi accelerazioni, frenate secche, curvoni veloci e curve a bassa velocità di percorrenza.

Aprilia in grande spolvero sul tracciato iberico con gli spagnoli Aleix Espargaró e Maverick Vinales a occupare i primi due posti della graduatoria con i crono di 1:39.809 e 1:40.073. Alle loro spalle ci sono l’altro spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.464, la KTM del sudafricano Bradin Binder a 1.050 e Francesco Bagnaia a 1.091 con la Ducati ufficiale. Pecco, come anche l’alfiere della Casa austriaca, hanno avuto un approccio un po’ diverso non cercando il time-attack.

A completare la top-10 sono stati Pol Espargaró (GasGas) a 1.108 in sesta piazza davanti al portoghese Miguel Oliveira (Aprilia RNF) a 1.135, alle due Yamaha di Franco Morbidelli a 1.195 e del francese Fabio Quartararo a 1.202 e all’altra Ducati Pramac del transalpino Johann Zarco a 1.208.

Arretrati Marco Bezzecchi e Luca Marini del Team Mooney VR46: il romagnolo, fresco di rinnovo di contratto, ha realizzato il 16° tempo a 1.495, mentre il fratellino di Valentino Rossi ha terminato 18° a 1.592. Da dire che anche per loro il lavoro della FP1 non è stato all’insegna della ricerca della prestazione pura. Da segnalare il 21° posto di Marc Marquez (Honda), con caduta nelle ultime fasi in curva-5.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA 2023 MOTOGP

1. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

2. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

3. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

4. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

5. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

6. Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

7. Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

8. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

9. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

10. Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

11. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

12. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

13. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

14. Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

15. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

16. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

17. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

18. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

19. Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

20. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

21. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

22. Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA

Foto: Valerio Origo