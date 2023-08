Motocross, GP Turchia 2023: Andrea Adamo sempre più vicino al titolo in MX2

Dopo un weekend di riposo, il Mondiale Motocross torna protagonista questo weekend ad Afyonkarahisar per il Gran Premio di Turchia 2023, valevole come diciassettesimo e terzultimo appuntamento della stagione. In chiave Italia i riflettori sono tutti puntati sulla MX2, con Andrea Adamo sempre più vicino ad uno storico titolo iridato.

Il giovane siciliano della KTM deve gestire un margine di 72 punti sul suo più diretto inseguitore (e compagno di squadra) Liam Everts, mentre Jago Geerts e Simon Laengenfelder inseguono rispettivamente a 102 e 110 punti dalla vetta quando restano in palio un massimo di 180 punti da qui al termine del campionato (considerando anche i 10 punti riservati al vincitore delle Qualifying Race).

Adamo può dunque permettersi di non correre rischi eccessivi, per evitare infortuni e arrivare sempre al traguardo con l’obiettivo di portare a casa punti preziosissimi in ottica iridata. Sul tracciato turco i primi quattro della generale dovrebbero contendersi le posizioni di vertice, ma attenzione anche al giovane fenomeno belga dell’Husqvarna Lucas Coenen.

Assenti in Turchia, perché ancora alle prese con il processo di recupero dai rispettivi infortuni, l’olandese Kay de Wolf ed il francese Thibault Benistant. Difficile immaginare altri inserimenti nella lotta per il podio, a meno di un grande exploit da parte del norvegese Kevin Horgmo.

Foto: Valerio Origo