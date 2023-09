Motocross oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 24 settembre, calerà il sipario sulla stagione del Motocross. A Matterley Basin, in Gran Bretagna, si disputeranno le ultime gare del calendario iridato e i piloti della MX2 e della MXGP spingeranno per regalare spettacolo e con lo spirito di portarsi a casa il sigillo finale di quest’annata sullo sterrato.

Nella top-class lo spagnolo Jorge Prado ha festeggiato a Maggiora la conquista del titolo. L’iberico è stato il migliore del campionato in termini di continuità, approfittando anche dei problemi fisici che hanno ostacolato i suoi rivali più qualificati, Jeffrey Herlings e Tim Gajser. Vero è che in questo caso, rimanere in sella ed evitare infortuni è assolutamente un merito.

Nella minima cilindrata si è festeggiato in casa Italia Andrea Adamo. Il siciliano ha seguito le orme del suo corregionale Tony Cairoli e aspira a seguirlo anche nella prosecuzione della sua carriera. Il giovane pilota della KTM ha un grande talento e aspira a chiudere in bellezza la stagione sullo sterrato britannico.

Il GP di Gran Bretagna, ultimo round del Mondiale 2023 di Motocross, sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Sarà possibile seguire anche su RaiSport HD gara-2 della MXGP, in streaming inoltre su RaiPlay.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOCROSS OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 14.05 MX2, Gara-1 – Diretta tv su Eurosport2 HD.

Ore 15.05 MXGP, Gara-1 – Diretta tv su Eurosport2 HD.

Ore 17.00 MX2, Gara-1 – Diretta tv su Eurosport2 HD.

Ore 18.00 MXGP, Gara-2 – Diretta tv su Eurosport2 HD e su RaiSport HD.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD e RaiSport HD (gara-2 di MXGP)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e RaiPlay (solo gara-2 di MXGP)

Foto: MxGP.com