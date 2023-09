Motocross Mondiale MX2: Jago Geerts vince gara-2 in Gran Bretagna, Adamo festeggia con il terzo posto

Uno straordinario Jago Geerts vince gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna, ultima tappa del Mondiale MX2 2023. Il belga con il successo di manche in rimonta si prende il titolo di vice-campione del mondo. Terza posizione per Andrea Adamo che festeggia il titolo di campione del mondo già maturato la scorsa settimana a Pietramurata. Buona nona posizione per Andrea Bonacorsi.

Chi parte meglio è Jago Geerts che dai blocchi riesce a prendersi la prima posizione. Il belga però non riesce a scappare via e viene raggiunto dagli inseguitori: la testa della corsa la prende Kay de Wolf che fa gara di testa, mettendosi alle spalle Andrea Adamo. Il vantaggio sul siciliano non aumenta e il campione del mondo rimane agganciato.

Negli ultimi dieci minuti de Wolf cala un po’ dal punto di vista fisico e Adamo si rifà sotto: l’acquolina vien mangiando e l’alfiere della KTM prova a vincere la gara. Purtroppo arriva un errore da parte dell’azzurro che deve dire addio alla vittoria di manche e del Gran Premio, quindi Geerts da dietro prova ad attaccarlo: un sorpasso varrebbe al belga la seconda posizione nella classifica generale piloti.

Negli ultimi due giri diventa una spettacolare lotta a tre tra de Wolf, Geerts e Adamo. Geerts riesce a passare Adamo a tempo scaduto con un sorpasso all’interno spettacolare. Il pilota della Yamaha va all’assalto anche di de Wolf per prendersi la vittoria di manche: si butta dentro a due tornate dal termine e si guadagna così la leadership.

CLASSIFICA GARA-2 MX2 GP GRAN BRETAGNA 2023

1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:25.148 14 0:00.000 0:00.000 2:24.116 8 52.957

2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:26.584 14 0:01.436 0:01.436 2:25.002 14 52.634

3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 36:27.413 14 0:02.265 0:00.829 2:24.856 7 52.687

4 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:48.779 14 0:23.631 0:21.366 2:25.169 8 52.573

5 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:50.464 14 0:25.316 0:01.685 2:25.835 8 52.333

6 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 37:00.106 14 0:34.958 0:09.642 2:26.532 9 52.084

7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 37:05.176 14 0:40.028 0:05.070 2:26.499 8 52.096

8 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 37:07.496 14 0:42.348 0:02.320 2:27.016 10 51.913

9 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 37:22.300 14 0:57.152 0:14.804 2:27.556 10 51.723

10 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:23.113 14 0:57.965 0:00.813 2:28.175 13 51.507

11 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 37:23.304 14 0:58.156 0:00.191 2:27.943 7 51.587

12 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 37:29.207 14 1:04.059 0:05.903 2:27.766 7 51.649

13 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 37:33.363 14 1:08.215 0:04.156 2:27.586 6 51.712

14 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 37:35.064 14 1:09.916 0:01.701 2:29.064 4 51.199

15 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 37:38.853 14 1:13.705 0:03.789 2:27.800 4 51.637

16 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 37:47.253 14 1:22.105 0:08.400 2:28.657 6 51.34

17 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 37:51.811 14 1:26.663 0:04.558 2:28.075 7 51.541

18 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 38:20.432 14 1:55.284 0:28.621 2:30.151 4 50.829

19 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Yamaha 38:24.926 14 1:59.778 0:04.494 2:30.916 8 50.571

20 285 Mitchell, Calum GBR ACU Husqvarna 38:35.415 14 2:10.267 0:10.489 2:32.771 4 49.957

21 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 38:36.683 14 2:11.535 0:01.268 2:32.716 3 49.975

22 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 38:38.733 14 2:13.585 0:02.050 2:33.028 5 49.873

23 106 Scott, James NZL MNZ Yamaha 36:30.871 13 1 lap 1 lap 2:32.794 3 49.95

24 56 Corti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 36:38.773 13 1 lap 0:07.902 2:33.575 6 49.696

25 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 36:40.580 13 1 lap 0:01.807 2:32.131 8 50.167

26 521 Blanken, Boris NED KNMV Fantic 36:58.005 13 1 lap 0:17.425 2:33.767 3 49.634

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo