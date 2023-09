Motocross, GP Italia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 16-17 settembre a Maggiora

Nel fine-settimana del 16-7 settembre penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Motocross. Sul tracciato del Maggiora Park, in Italia, lo spettacolo non mancherà di certo e nelle classi MX2 ed MXGP si punterà al meglio possibile per compiere un passo importante in chiave iridata.

Andrea Adamo arriva all’appuntamento di casa con la voglia di incamerare punti importanti che potrebbero regalargli l’iride. Il siciliano, in sella alla KTM, guida la classifica generale con 48 lunghezze di margine sul belga Liam Everts, mentre più distanziato Jago Geerts (-82 punti). Adamo, consapevole del vantaggio, punterà a manche consistenti, minimizzando gli errori.

Un po’ la stessa strategia nella massima cilindrata dello spagnolo Jorge Prado. Il centauro della GasGas comanda la graduatoria generale con 841 punti, con 67 lunghezze di vantaggio sul francese Romain Febvre (Kaasaki). Prado vorrà dimenticare la brutta prestazione in Turchia, per presentarsi in Italia con la giusta condizione, dovendosi guardare dal transalpino, costretto a massimizzare il risultato per tenere in vita il campionato.

Il Gran Premio d’Italia di Motocross sarà visibile su Eurosport1 (211) che garantirà la diretta di tutte e 4 le manche. Su RaiSportHD ancora da definire il palinsesto di dirette e differite. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della MX2.

CALENDARIO GP ITALIA 2023 MOTOCROSS

Sabato 16 settembre

16:15 MX2 Qualifying Race

17:00 MXGP Qualifying Race

Domenica 17 settembre

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

PROGRAMMA GP ITALIA 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 e RaiSport HD (programmazione da definire)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport, solo per le gare della MX2.

Foto: MxGP.com