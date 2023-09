Moto3, Jaume MasiÃ  domina la FP3 del GP del Giappone davanti a Holgado e Oncu, 10Â° Nepa

Uno scatenato Jaume Masià ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato Twin Ring di Motegi abbiamo vissuto una sessione intensa che ci ha detto parecchio in vista del prosieguo di giornata e fine settimana per quanto riguarda la classe più leggera.

Jaume Masià (Honda Leopard) ha fatto segnare il nuovo record del tracciato con il tempo di 1:56.148 migliorando di quasi 3 decimi il precedente limite che resisteva dal lontano 2016. Alle sue spalle, a 484 millesimi di distacco, troviamo il leader della classifica generale, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech) con un distacco di 484 millesimi, mentre è terzo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 512.

Quarta posizione per il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT) a 513 millesimi, quinta per il padrone di casa Ryusei Yamanaka (Gas Gas Aspar) a 665, mentre è sesto il suo connazionale Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly) a 752. Settima posizione per lo spagnolo David Munoz (KTM BOE) con un distacco di 794 millesimi dalla vetta, ottava per il colombiano David Alonso (Gas Gas Aspar) a 859, quindi nona per il giapponese Kaito Toba (Honda SIC58) a 880.

Decimo il primo degli italiani, Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 983 millesimi dalla vetta, quindi 12° Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 1.023. Chiude fuori dalla top14, esattamente in 18a posizione, Riccardo Rossi (Honda SIC58) a 1.384, mentre è 21° Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) a 1.882.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 05.50 italiane con la Q1 (le ore 12.50 locali) e che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 05.00.

Foto: Valerio Origo