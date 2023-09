Moto3, GP Misano 2023: Oncu sale in cattedra nella FP3, Holgado fuori dalla top 14!

Si chiudono con degli ottimi tempi e alcune sorprese le prove lbere del GP di San Marino, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3. Dopo la FP3 infatti a salire in cattedra è stato Deniz Oncu che, nel time attack finale, è riuscito a registrare il miglior tempo.

Nello specifico il turco della Red Bull KTM Ajo ha segnato un crono di 1:41.614, precedendo Juame Masia (Leopard Racing) di +041. Benissimo anche David Alonso (Gaviota GASGAS Aspar Team), abile a mettere a referto il terzo tempo con un gap di +0.231 rispetto al leader.

Sono invece due gli italiani che potranno partire dalla Q2: stiamo parlando di Romano Fenati (Rivacold Snipers Team), sesto con +0.328, e di Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), nono con +0.34. Il primo degli esclusi è invece Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corsa), costretto a disputare la Q1 dopo la quindicesima piazza raccolta con +0.614. Ventesimo poi Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Tea) con +0.728.

Ma la notizia più clamorosa è arrivata da Daniel Holgado: il leader della classifica piloti infatti era riuscito a rientrare in top 14 all’ultimo giro, salvo poi subire una penalità per track-limits. Per questo motivo il centauro della Red Bull KTM Tech3 si è dovuto accontentare della diciassettesima posizione con +0.661. Dentro invece uno degli altri principali competitors per il titolo, Ayumi Sasaki (Liqi Moly Husqvarna), dodicesimo con +0.477.

Foto: Valerio Origo