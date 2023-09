MotoGP in tv, GP San Marino 2023: orario d’inizio e come vedere in tv FP, qualifiche e Sprint Race

Giornata importante al Misano World Circuit Marco Simoncelli, che ospiterà quest’oggi le qualifiche e la gara sprint valevoli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si preannuncia un sabato molto intenso sul tracciato romagnolo, con in primo piano la corsa al titolo tra i piloti Ducati.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP

Francesco Bagnaia non è al meglio dopo l’incidente di Barcellona e dovrà quindi stringere i denti a Misano per conservare il maggior vantaggio possibile su Jorge Martin e Marco Bezzecchi (a sua volta acciaccato per la caduta in partenza al Montmelò), distanti rispettivamente 50 e 71 punti. Da monitorare le prestazioni di Aprilia, reduce dalla storica doppietta nel GP catalano, oltre alla KTM di un Brad Binder sempre più solido e competitivo.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Misano verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni di giornata della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP SAN MARINO MOTOGP 2023

Sabato 9 settembre

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Misano – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Misano – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; Sky Sport Uno trasmetterà tutte le sessioni tranne le qualifiche di Moto3 e Moto2, mentre su TV8 (in chiaro) saranno visibili le qualifiche delle tre classi principali e la Sprint di MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: LiveMedia/Valerio Origo