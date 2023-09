Moto3, GP India 2023: Veijer davanti a tutti nella FP2, 3Â° Nepa. Holgado fatica

Con un ritardo di oltre mezz’ora sulla tabella di marcia si è conclusa la FP2 della Moto3, segmento valido per il quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023: il GP dell’India. Una sessione che, come da regolamento, ha permesso ai primi quattordici piloti di staccare direttamente il biglietto per la Q2.

A volare davanti a tutti ci ha pensato Collin Veijer. Il centauro in forza alla Liqui Moly Husqvarna ha tenuto altissimo il ritmo per tutta la prova, regstrando un tempo al di sotto dei due minuti, precisamente 1:59.566, rifilando un distacco di +0.186 rispetto a Juame Masià (Leopard Racing), al momento secondo dopo aver girato più veloce di tutti nella FP1.

Buoni segnali anche da Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), abile a mantenere la terza posizione con un ritardo di +0.370 rispetto al leader. Per ciò che concerne i piloti italiani sono rientrati in top 14 Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse), quinto con +0.0752, e Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), nono n +0.972. Dentro anche Romano Fenati (Rivacold Snipers Team) grazie alla prestazione di FP1. Dovrà partire dalla Q1 invece Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3), primo degli esclusi con +1.459.

Prosegue invece il periodo nero del leader del Mondiale Danil Holgado (Red Bull KTM Tech3), rientrato non senza patemi in top 14 con un gap di +1.351, crono valido per la tredicesima moneta. Settimo invece l’inseguitore Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna) con +0.846. Il pistolero Oncu (Red Bull KTM Ajo) si è infine accontentato della decima piazza con +1.041.

Foto: Valerio Origo