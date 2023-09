Moto3, Jaume MasiÃ  Ã¨ il piÃ¹ veloce nella FP1 del GP d’India. Nepa 3Â° precede Bertelle e Fenati, 9Â° Rossi

Jaume Masià ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’India, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul Buddh International Circuit i piloti hanno fatto la conoscenza della pista, che nessuno aveva mai potuto saggiare in precedenza, combattendo anche con un caldo quanto mai torrido.

Da questo scenario è emerso lo spagnolo del team Honda Leopard che, come tradizione, è il migliore a trovare il limite nel minor tempo. Jaume Masià ha concluso la sua sessione con il tempo di 2:00.324 con 141 millesimi di vantaggio sul brasiliano Diogo Moreira (KTM MT), mentre è terzo il nostro Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 291. Quarta posizione per un altro italiano, Matteo Bertelle (Honda Snipers) con un distacco di 340 millesimi dalla vetta, mentre è quinto il suo compagno di scuderia Romano Fenati a 363.

Sesta posizione per l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 453 millesimi, settima per l’australiano Joel Kelso (CFMOTO Pruestel) a 626, mentre è ottavo lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 736. Ancora un italiano nella top10, si tratta di Riccardo Rossi (Honda SIC58) in nona posizione a 1.049, mentre è decimo il nipponico Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly) a 1.059. Si ferma in 11a posizione lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM Angeluss) a 1.158, quindi è 15° il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 1.384, davanti al colombiano David Alonso (Gas Gas Aspar) a 1.558, il pilota più “caldo” di questo momento.

Non va oltre la 18a posizione Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) a 1.778, mentre è addirittura 25° Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3). Il leader della classifica generale, dopo tre “zero” nelle ultime 5 uscite, inizia con il piede sbagliato il suo fine settimana indiano e sarà chiamato ad una pronta risposta sin dal pomeriggio, per non dare ulteriore forza ai rivali. A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra in vista della seconda sessione di prove libere che scatterà alle ore 09.45 italiane (le ore 13.45 locali).

Foto: Valerio Origo