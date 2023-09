Moto3, Bertelle centra la seconda posizione in qualifica al GP dell’India 2023! 1Â° MasiÃ , malissimo Holgado

La prima volta non si scorda mai. Matteo Bertelle partirà infatti dalla prima fila in occasione del GP d’India, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3. Il pilota della Rivacold Snipers Team, dopo un ritardo consistente scaturito da una tempesta improvvisa che si è abbattuta sul tracciato, ha infatti conquistato la seconda posizione cedendo il passo soltanto a Juame Masià.

Una prova decisamente convincente quella del centauro italiano, capace di ottenere un gap di +0.727 rispetto al leader della Leopard Racing, dominatore assoluto con un crono al di sotto dei due minuti e dieci, nello specifico 2:09.336.

Al terzo posto si è invece accomodato il nipponico Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), abile a registrare un ritardo di +0.768 precedendo Scott Ogden (Vision Track Racing Team), quarto con +0.790, Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse), quinto con +1.399, e Diogo Moreira (MT Helmets-MSI), sesto con +1.447.

Sarà al via dalla terza fila poi Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), settimo con +1.516, mentre Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) cercherà di risalire la china partendo dalla quattordicesima casella con +2.627. Buon undicesimo posto poi per Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), bravo a mettere a referto uno scarto di +1.946 dopo essere passato dalla Q2.

Prosegue invece periodo nero del sempre più precario leader della classifica Daniel Holgado, costretto a partire dalla diciannovesima piazza a causa di un giro cancellato in Q1 che non gli ha concesso di staccare il pass per il segmento successivo.

Foto: Valerio Origo