Moto3, Alonso vince dopo un ultimo giro caotico al Montmelò. 5° Nepa, cade Holgado

David Alonso conferma ancora una volta tutto il suo talento e vince in volata il Gran Premio di Catalogna 2023, valevole come undicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Secondo successo in carriera nella classe leggera del Motomondiale per il giovanissimo colombiano, che torna sul gradino più alto del podio due gare dopo il suo primo trionfo di Silverstone.

Il pilota della GasGas è uscito vincitore da un ultimo giro a dir poco caotico, ricco di contatti e cadute, resistendo all’attacco di Jaume Masià (ottimo 2°) in uscita dalla curva conclusiva e portando a casa 25 punti che lo proiettano in corsa per il titolo iridato anche grazie allo “zero” di Daniel Holgado, caduto nel corso della tornata finale mentre era in lotta per la top5.

Podio completato in terza piazza da Josè Antonio Rueda (al miglior risultato in Moto3), che ha sfruttato la penalizzazione di 6″ inflitta al turco Deniz Oncu (declassato dal 3° al 12° posto) per aver provocato la caduta di David Muñoz. Quarta posizione di platino in una giornata difficile per il giapponese Ayumu Sasaki, che si avvicina notevolmente alla testa del Mondiale. 5° Stefano Nepa, il migliore degli italiani, davanti a Riccardo Rossi. A punti anche Matteo Bertelle 11° e Romano Fenati 15°.

Dopo il GP catalano, Holgado resta comunque leader della generale a +13 su Sasaki, +32 su Masià, +33 su Oncu, +37 su Ortolà, +46 su Alonso, +67 su Moreira e +80 su Rueda.

ORDINE D’ARRIVO GP CATALOGNA MOTO3 2023

1 David ALONSO 80 33:00.945 33:00.945 1:50.409 GASGAS Aspar Team GasGas 2 Jaume MASIA 5 0.076 0.076 1:50.399 Leopard Racing Honda 3 José Antonio RUEDA 99 0.158 0.234 1:50.225 Red Bull KTM Ajo KTM 4 Ayumu SASAKI 71 0.055 0.289 1:50.020 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 5 Stefano NEPA 82 0.112 0.401 1:50.265 Angeluss MTA Team KTM 6 Riccardo ROSSI 54 0.123 0.524 1:49.912 SIC58 Squadra Corse Honda 7 Kaito TOBA 27 0.156 0.680 1:50.309 SIC58 Squadra Corse Honda 8 Tatsuki SUZUKI 24 0.287 0.967 1:50.543 Leopard Racing Honda 9 Ryusei YAMANAKA 6 0.093 1.060 1:50.582 GASGAS Aspar Team GasGas 10 Ivan ORTOLÁ 48 0.065 1.125 1:50.832 Angeluss MTA Team KTM 11 Matteo BERTELLE 18 0.179 1.304 1:50.975 Rivacold Snipers Team Honda 12 Deniz ÖNCÜ 53 4.825 6.129 1:50.393 Red Bull KTM Ajo KTM 13 Xavier ARTIGAS 43 0.329 6.458 1:51.056 CFMOTO Racing PruestelGP CFMoto 14 Taiyo FURUSATO 72 0.027 6.485 1:50.937 Honda Team Asia Honda 15 Romano FENATI 55 0.479 6.964 1:51.403 Rivacold Snipers Team Honda 16 Scott OGDEN 19 -0.285 6.679 1:50.981 Visiontrack Racing Team Honda 17 Diogo MOREIRA 10 0.345 7.024 1:51.214 MT Helmets MSI KTM 18 Joel KELSO 66 0.074 7.098 1:51.119 CFMOTO Racing PruestelGP CFMoto 19 Mario AJI 64 0.052 7.150 1:51.124 Honda Team Asia Honda 20 Tatchakorn BUASRI 33 0.020 7.170 1:50.833 21 David SALVADOR 38 3.184 10.354 1:51.372 CIP Green Power KTM 22 Daniel HOLGADO 96 4.403 14.757 2:05.295 Red Bull KTM Tech3 KTM 23 Joshua WHATLEY 70 3.998 18.755 1:51.935 Visiontrack Racing Team Honda 24 David ALMANSA 92 0.045 18.800 1:51.756 25 Lorenzo FELLON 20 8.864 27.664 1:52.570 CIP Green Power KTM 26 Syarifuddin AZMAN 63 4.521 32.185 1:51.556 MT Helmets MSI KTM 27 Ana CARRASCO 22 0.102 32.287 1:51.735 BOE Motorsports KTM NC David MUÑOZ 44 -1:50.072 1:50.803 BOE Motorsports KTM

Foto: Lapresse