Moto2, GP Misano 2023: Arbolino ancora fuori dalla top 14. Miglior tempo per Vietti nella Fp3

Neanche la fortuna aiuta Tony Arbolino. Il pilota italiano ha tentato di centrare un piazzamento in top 14 in occasione della FP3 del GP di San Marino, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto2, ma nel suo migliore giro, arrivato a meno di un minuto dal termine, è stato bloccato da una bandiera rossa provocata da una caduta di Alcoba. Non c’è pace dunque per il lombardo che, anche in questa occasione, dovrà partire dal Q1.

Non è mancata la sofferenza per il centauro dell’Elf Marc VDS Racing Team, il quale ha comunque faticato per tutta la sessione, non riuscendo a sfruttare al meglio neanche la scia di un super Celestino Vietti.

A conti fatti dunque Tony si è dovuto accontentare della diciannovesima piazza con un tempo di 1:36:790, un crono molto lontano rispetto a quello dell’appena citato Vietti (Fantic Racing) che, confermando l’ottimo stato di forma già sfoggiato ieri, ha segnato il miglior crono del segmento girando in 1:36.078 precedendo Aron Canet (Pons Wegow Los40), secondo a +0.182 e il sempre più pericoloso Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team), terzo con +0.185.

Sesto tempo e buon passo poi per Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), il quale ha rimediato un gap di +0.238 rispetto al leader. Dentro tra gli altri anche Mattia Pasini (Fieten Olie Racing GP), tredicesimo a +0.467. Out poi Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), diciottesimo con +0.595, e Alberto Surra (Forward Team), ventiseiesimo con +1.495.

Foto: Valerio Origo