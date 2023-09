Moto2, è ufficiale il passaggio di Celestino Vietti in Ktm Ajo. Nel 2024 sostituirà Pedro Acosta

La voce circolava già da diversi giorni, ma oggi è arrivata l’ufficialità. È Celestino Vietti il prescelto di Ktm per sostituire Pedro Acosta nel Team Ajo. Dunque, nel 2024, l’ormai ventiduenne piemontese affronterà la sua quarta stagione di Moto2, cambiando però colori. Il trasferimento comporta anche l’uscita dall’Academy di Valentino Rossi per entrare in quella della Casa di Mattighofen.

“Sono estremamente emozionato” – ha detto Vietti – “perché per me questa è una grande opportunità, quindi sono molto felice di questa novità. Devo ringraziare Ktm e Aki Ajo per aver creduto in me. Ringrazio anche la VR46 Riders Academy, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. C’è ancora molta strada da fare prima della fine di questa stagione, dunque devo terminarla nel modo migliore con la mia attuale squadra. Mi hanno aiutato a raggiungere diversi risultati di peso quest’anno e questo mi permetterà di avere la fiducia necessaria per iniziare bene la sua nuova stagione”.

Senza dubbio il piemontese ha ragione. Si tratta della chance per far svoltare la carriera, in quanto si appresta a entrare nella struttura che negli ultimi anni ha dominato la classe cadetta. Sinora Vietti ha raccolto 4 affermazioni in Moto2 (tre nel 2022 e una poche settimane fa a Spielberg), senza tuttavia avere mai costanza di rendimento. Sarà il Team Ajo a fargli fare il proverbiale salto di qualità e, magari, a fornirgli il viatico per salire in MotoGP in futuro?

Contestualmente all’ingaggio di Vietti, è stata confermata la prevedibile promozione di Deniz Öncü dalla Moto3. Il ventenne turco, in piena bagarre per la conquista del titolo nella prima classe formativa, andrà pertanto a sostituire Albert Arenas.

