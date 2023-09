MotoGP, quando la prossima gara? GP India 2023: programma, orari, tv, calendario 22-24 settembre

Ci sarà una settimana di pausa per il Motomondiale, dopodiché comincerà un periodo caratterizzato dal ritmo frenetico. Dei 10 weekend che vanno dal 22-24 settembre al 24-26 novembre, ben 8 sono occupati da un Gran Premio! La forsennata parte finale della stagione accenderà la propria miccia in un contesto del tutto inedito, ovvero il Buddh International Circuit, dove domenica 24 settembre andrà in scena il Gran Premio d’India.

L’autodromo è stato edificato tra il 2007 e il 2011 nei pressi di Greater Noida, ovvero la parte più meridionale dell’enorme agglomerato urbano che costituisce la megalopoli di New Delhi. Il tracciato è stato concepito con l’obiettivo di portare la F1 in India. Missione compiuta, perché si sono corse tre edizioni del GP prima che gli organizzatori dovessero fronteggiare una serie di cause legali con il governo indiano e il management della F1 stessa.

Il Buddh International Circuit è pertanto divenuto una proverbiale “Cattedrale nel deserto”, almeno sino a oggi. La MotoGP rappresenta l’occasione di rinascita di un autodromo costato qualcosa come 250 milioni di dollari e sinora utilizzato pochissimo. Il Motomondiale permetterà alla pista indiana di risorgere e trovare la propria dimensione nel panorama del motorsport internazionale? Lo scopriremo in futuro. Per quanto riguarda l’immediato, ciò che conta è capire come seguire in TV la corsa indiana.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche, Sprint e Gran Premio. Per l’appuntamento indiano è infatti prevista la copertura live gratuita in chiaro. Non ci sarà però modo di vedere gratis le prove libere e il warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di India. Dunque, oltre alle qualifiche, alla sprint e alla gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Summer (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

STREAMING – L’evento di Nuova Delhi potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la diretta della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio d’India, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP INDIA 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 22 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 06.00-06.50, Moto3, Prove libere 1

Ore 07.05-08.00, Moto2, Prove libere 1

Ore 08.15-09.25, MotoGP, Prove libere 1

Ore 10.15-11.05, Moto3, Prove libere 2

Ore 11.20-12.15, Moto2, Prove libere 2

Ore 12.30-13.40, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 23 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 05.40-06.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 06.25-06.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 07.10-07.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 07.50-08.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 08.15-08.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 09.50-10.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 10.15-10.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 10.45-11.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 11.10-11.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 12.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 24 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 07.45, MotoGP, Warm Up

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Foto: Valerio Origo