Vuelta a EspaÃ±a 2023, Remco Evenepoel verso il ritiro? ‘Cotta’ nel tappone del Tourmalet: Ã¨ uscito di classifica

Nel tappone più atteso della Vuelta a España 2023, quello con sconfinamento in Francia ed arrivo al Col du Tourmalet, sentimenti opposti per i grandi favoriti verso Madrid. Se la Jumbo-Visma ha veramente distrutto la concorrenza, vincendo la tappa con Jonas Vingegaard e completando il podio con Sepp Kuss e Primoz Roglic, diametralmente opposta è la situazione riguardante Remco Evenepoel.

Il belga, campione in carica in terra iberica, esce con le ossa rotte dalla tredicesima frazione: sin dal secondo GPM di giornata, il Col d’Aubisque, è andato in difficoltà senza avere le forze per reagire.

Una crisi nera per il capitano della Soudal-QuickStep che è stato contornato dalla squadra. La compagine belga si è stretta attorno al proprio leader che non ha avuto le forze per cambiare passo e, ad un’andatura modesta, è andato a perdere minuti su minuti dai migliori (27′ al traguardo).

Una giornata da dimenticare, con la quale uscirà di classifica definitivamente e saluterà tutte le chance di giocarsi qualcosa d’importante. Da capire le sue condizioni fisiche, ma cosa deciderà di fare il campione del mondo a cronometro domani? Proseguire con il calvario sarebbe inutile e, se la gamba non dovesse cambiare nel giro di ventiquattro ore molto probabile sarà il ritiro.

Foto: Lapresse